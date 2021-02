YB trifft im Achtelfinal der Europa League auf Ajax Amsterdam.

Die Berner treten am 11. März zuerst auswärts in den Niederlanden an, ehe es eine Woche später zum Rückspiel im Wankdorf kommt.

Im namhaftesten Achtelfinal duellieren sich Manchester United und die AC Milan.

Ein Los, so attraktiv wie schwierig: Die Young Boys treten in den Achtelfinals der Europa League gegen das ruhmreiche Ajax Amsterdam an. Dies ergab die am Freitag in Nyon vorgenommene Auslosung. Das Team von Erik ten Hag führt die niederländische Eredivisie souverän an. Die Young Boys, die in der ersten K.o.-Runde Bayer Leverkusen eliminierten, bestreiten das Hinspiel am Donnerstag, 11. März, in Amsterdam. Das Rückspiel im Wankdorf findet eine Woche später statt.

Ohne Haller und Onana, dennoch mit grossen Namen

Ajax war in dieser Champions-League-Kampagne in der Gruppe mit Liverpool und Atalanta gescheitert. Noch 2019 stand man im Halbfinal der Königsklasse, 2017 musste sich der Renommierklub in der Europa League erst im Final Manchester United geschlagen geben. Wenngleich Ajax aufgrund eines administrativen Fehlers auf Rekordtransfer Sébastien Haller und Stammgoalie André Onana (Dopingsperre) verzichten muss, finden sich einige Stars auf der Kaderliste. Etwa Captain Dusan Tadic, Verteidiger Daley Blind oder Flügelspieler David Neres.

Mit dem niederländischen Rekordmeister hatten es die Berner einzig 1988 zu tun. Im damaligen Pokal der Pokalsieger gingen sowohl Hin- als auch Rückspiel des Viertelfinals 0:1 verloren. Die Glücksfee am Uefa-Sitz in Nyon spielte der frühere YB-Akteur Hakan Yakin. Für die Auslosung der Achtelfinals waren keine Mannschaften gesetzt. Das Heimrecht im Hinspiel ergab sich durch die Reihenfolge. Yakin zog auch den Knüller Manchester United gegen AC Milan.

Die Achtelfinals der Europa League Ajax - YB

Dynamo Kiew - Villarreal

AS Roma - Schachtar Donezk

Olympiakos - Arsenal

Dinamo Zagreb - Tottenham

Manchester United - AC Milan

Slavia Prag - Rangers FC

Granada - Molde FK