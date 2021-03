Die Hauptstärke Ajax Amsterdams hat YB-Trainer Gerardo Seoane vor dem Achtelfinal-Hinspiel der Europa League schnell eruiert: «Sie pflegen das totale Offensivspiel. Alle greifen an. Dieses Konzept verfolgen sie seit Jahren – und sie rekrutieren ihre Spieler auch dementsprechend.»

Wenn wir den Ball haben, müssen wir mutig nach vorne spielen.

Das schlägt sich auch in der Tabelle nieder. Ajax führt die niederländische Eredivisie souverän an und verbucht im Schnitt 3,16 Tore pro Spiel. Wie also lautet in der Johan-Cruyff-Arena Seoanes Strategie zum Erfolg?

«Wichtiger als das System ist für mich die Einstellung. Wir müssen kompakt, aggressiv und solidarisch auftreten. Zugleich dürfen wir unsere eigenen Qualitäten nicht vergessen: Wenn wir den Ball haben, müssen wir mutig nach vorne spielen, selbst etwas kreieren.»

Stammgoalie David von Ballmoos wird die Partie aufgrund einer Hirnerschütterung verpassen. «Er ist eine wichtige Stütze und ein wichtiger Baustein des YB-Erfolgs in den letzten Jahren. Es tut sicher weh», so Fabian Lustenberger, der sogleich anfügt: «Aber es können nun andere in die Bresche springen. Sie werden ihre Chance nutzen», ist er überzeugt.

Wir haben keine Angst vor der Ajax-Offensivmaschinerie.

Auch der 32-jährige Abwehrspieler spricht den Niederländern die Favoritenrolle zu, doch das soll keineswegs ein Nachteil sein: «Gegen Leverkusen haben uns auch nur wenige eine solche Leistung zugetraut und wir haben es geschafft.»

Überhaupt könne man viel vom Coup gegen den Bundesligisten mitnehmen. «Im Rückspiel haben wir sensationell verteidigt. Wir haben deshalb keine Angst vor der Ajax-Offensivmaschinerie.»

Live-Hinweis Verfolgen Sie das Hinspiel des Europa-League-Achtelfinals zwischen Ajax Amsterdam und den Young Boys am Donnerstag ab 18:45 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App.

Sulejmani gegen den Ex-Klub

Besonders ist die Begegnung mit dem Champions-League-Halbfinalisten von 2019 für die Berner ohnehin. Für Miralem Sulejmani schwingt bei der Affiche jedoch auch reichlich Nostalgie mit: Der Mittelfeldakteur spielte von 2008 bis 2013 bei Ajax, stemmte dort 3 Mal die Liga-Trophäe und einmal den Cup-Pokal in die Höhe. «Ich habe dort 5 wunderschöne Jahre verbracht. Ich freue mich, zurückzukehren.»