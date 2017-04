Anderlecht scheitert knapp – Schalke verspielt Halbfinal-Quali

Donnerstag, 20. April 2017, 23:37 Uhr, aktualisiert um 23:51 Uhr

René Weiler ist mit Anderlecht in den Europa-League-Viertelfinals ausgeschieden. Die Belgier zwangen Manchester United in die Verlängerung, dort sorgte Marcus Rashford für die Entscheidung. Ebenfalls out ist Schalke.

Die Live-Highlights bei ManUnited - Anderlecht 4:37 min, vom 20.4.2017 Anderlecht zwingt Manchester in die Verlängerung, dort sorgt Rashford für den K.o.-Schlag (107.).

Schalke macht gegen Ajax das 0:2 aus dem Hinspiel wett, spielt in der Verlängerung in Überzahl, erhöht auf 3:0 – scheidet zum Schluss aber aus.

Als einziger Halbfinalist muss Celta Vigo keine Sonderschicht schieben. Ebenfalls weiter ist Lyon. René Weiler bot mit Anderlecht dem grossen Favoriten Manchester United auch im Rückspiel Paroli. In der 1. Halbzeit verzeichneten die belgischen Gäste gar ein Chancenplus. Das 1:0 von Manchesters Henrich Mchitarjan fiel gegen den Spielverlauf, das 1:1 durch Sofiane Hanni war hochverdient. Ibrahimovic verletzt sich Mit Fortdauer der Partie schwanden bei Anderlecht jedoch die Kräfte, dennoch kam es zur Verlängerung. Dort war es Marcus Rashford, zuvor einige Male gescheitert, der in der 107. Minute mit einer schönen Einzelleistung zum 2:1 traf. Bei der United musste Zlatan Ibrahimovic nach 90 Minuten verletzt vom Platz. Schalke im Tal der Tränen Dramatisch verlief die Partie zwischen Ajax Amsterdam und Schalke. Der Bundesligist machte mit einem Doppelschlag (52./56.) durch Leon Goretzka und Guido Burgstaller das Defizit aus dem Hinspiel wett. Nach einem Platzverweis gegen Joel Veltman (80.) durfte der Bundesligist die Verlängerung in Überzahl bestreiten. Nach Daniel Caliguiris Tor zum 3:0 sprach alles für Schalke (101.). Doch Ajax stiess S04 mit 2 Treffern in der Schlussphase ins Tal der Tränen. Damit finden die Halbfinals in CL und EL ohne deutsche Beteiligung statt. Dramatik in Istanbul Zwischen Besiktas und Lyon hätte es nach 120 Minuten statt 2:1 genauso gut 6:6 heissen können. 27 Mal hatten die Türken aufs Tor geschossen, 23 Mal die Gäste aus Frankreich. So mussten Penaltys die Entscheidung bringen. Erst in der 8. Runde fiel die Entscheidung: Matej Mitrovic verschoss für Besiktas, Lyon-Captain Maxime Gonalons behielt die Nerven. Celta Vigo reiste mit einem 3:2-Heimsieg im Gepäck nach Genk. Dort reichte den Spaniern ein 1:1 für die Halbfinal-Quali. Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 20.4.17, 20:50 Uhr

rek/rha