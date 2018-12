Gruppe J: Rekordsieger Sevilla steht dank einem 3:0 gegen Krasnodar als Gruppensieger in den Sechzehntelfinals.

Rekordsieger Sevilla steht dank einem 3:0 gegen Krasnodar als Gruppensieger in den Sechzehntelfinals. Gruppe G: Villarreal und Rapid Wien lösen am letzten Spieltag die Tickets für die K.o.-Runde.

Villarreal und Rapid Wien lösen am letzten Spieltag die Tickets für die K.o.-Runde. Gruppe H: Eintracht Frankfurt gewinnt auch sein 6. Gruppenspiel.

Eintracht Frankfurt gewinnt auch sein 6. Gruppenspiel. Weitere Sechzehntelfinal-Teilnehmer: Genk, Malmö, Rennes und Borissow.

Vor dem letzten Spieltag hatten in der Gruppe J noch 3 Teams Chancen auf die Sechzehntelfinals. Der FC Sevilla, der die Europa League schon 5 Mal gewonnen hat, sicherte sich mit einem 3:0-Erfolg gegen Krasnodar noch den Gruppensieg. Wissam Ben Yedder mit einem Doppelschlag (5./10.) und Ever Banega per Penalty trafen für die Spanier.

Krasnodar zieht trotz der Niederlage als Gruppenzweiter in die nächste Runde ein. Die Russen profitierten davon, dass Standard Lüttich bei Akhisar Belediyespor nicht über ein 0:0 hinauskam.

Villarreal und Rapid behaupten sich

In der Gruppe G verteidigten Villarreal und Rapid Wien die ersten beiden Plätze und ziehen in die Sechzehntelfinals ein. Villarreal gewann sein «Finalspiel» gegen Spartak Moskau dank Treffern von Samuel Chukwueze und Karl Toko Ekambi mit 2:0. Rapid Wien rang die Glasgow Rangers mit 1:0 nieder. Matchwinner für die Österreicher war Dejan Ljubicic in der 84. Minute.

Frankfurt mit Punktemaximum

Eintracht Frankfurt sicherte sich in der Gruppe H im 6. Spiel den 6. Sieg. Das Team von Trainer Adi Hütter setzte sich bei Lazio Rom mit 2:1 durch. Dabei geriet der Bundesligist zunächst durch einen Treffer von Joaquin Correa ins Hintertreffen. Mijat Gacinovic und Sébastien Haller konnten die Partie aber noch drehen.

Malmö dank Antonsson

In der Gruppe I entschied Malmö das Direktduell um das Sechzehntelfinal-Ticket bei Besiktas Istanbul mit 1:0 für sich. Marcus Antonsson gelang das goldene Tor für die Gäste in der 51. Minute. In der Tabelle überholte Malmö damit die Türken und steht zusammen mit Genk (4:0 gegen Sarpsborg) in der nächsten Runde.

Resultate Übersicht Europa League

Übersicht EL-Sechzehntelfinalisten Gruppensieger

Gruppenzweite

Gruppendritte Champions League

Leverkusen

Zürich

Galatasaray

Salzburg

Celtic Glasgow

Inter Mailand

Zenit St. Petersburg

Slavia Prag

Brügge Dinamo Zagreb

Fenerbahce

Napoli Arsenal

Sporting Lissabon

Benfica Lissabon

Betis Sevilla

Olympiakos Piräus

Schachtar Donezk

Villarreal

Rapid Wien

Viktoria Pilsen

Eintracht Frankfurt

Lazio Rom

Valencia

Genk

Malmö



Sevilla

Krasnodar



Dynamo Kiew

Rennes



Chelsea Borissow





