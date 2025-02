Vor dem Playoff-Spiel seiner AS Roma in der Europa League am Donnerstag gegen Porto nehmen wir Trainer Claudio Ranieri genauer unter die Lupe.

Legende: Gewohnte Haltung Claudio Ranieri verfolgt seine Schützlinge gerne mit verschränkten Armen. Imago/IPA Sport

Einst in Rom geboren, hat Claudio Ranieri eine durchwachsene Beziehung zu seiner Geburtsstadt.

1972 : Als Jugendspieler wird der 21-jährige Ranieri ins Fanionteam berufen. In 2 Jahren kann sich der Verteidiger aber nicht durchsetzen, kommt nur auf 6 Einsätze und verlässt die AS in Richtung 2. italienische Liga.

: Als Jugendspieler wird der 21-jährige Ranieri ins Fanionteam berufen. In 2 Jahren kann sich der Verteidiger aber nicht durchsetzen, kommt nur auf 6 Einsätze und verlässt die AS in Richtung 2. italienische Liga. 2009 : Erst seine 12. Station als Trainer ist die alte Liebe. Der zuvor u.a. bei Chelsea und Juventus engagierte Ranieri duelliert sich in seiner ersten Saison zurück in Rom mit Inter um den «Scudetto». 2 Punkte fehlen am Ende zur Trophäe. Bereits Anfang 2011 geht er wieder aus freien Stücken.

: Erst seine 12. Station als Trainer ist die alte Liebe. Der zuvor u.a. bei Chelsea und Juventus engagierte Ranieri duelliert sich in seiner ersten Saison zurück in Rom mit Inter um den «Scudetto». 2 Punkte fehlen am Ende zur Trophäe. Bereits Anfang 2011 geht er wieder aus freien Stücken. 2019 : 10 Jahre sind vergangen und Ranieri wurde dazwischen englischer Überraschungsmeister mit Leicester. Seine Rückkehr in die ewige Stadt ist allerdings auf eine halbe Saison befristet, bereits im Sommer zieht er weiter zu Serie-A-Rivale Sampdoria Genua.

: 10 Jahre sind vergangen und Ranieri wurde dazwischen englischer Überraschungsmeister mit Leicester. Seine Rückkehr in die ewige Stadt ist allerdings auf eine halbe Saison befristet, bereits im Sommer zieht er weiter zu Serie-A-Rivale Sampdoria Genua. 2024: Eigentlich im Mai bereits zurückgetreten, will es der 73-Jährige noch einmal wissen. Er übernimmt das kriselnde Roma (seine 23. (!) Station als Trainer) Ende November. Nach Startschwierigkeiten verlieren die Römer seit Ende Dezember nicht mehr und holen 18 Punkte aus 8 Liga-Spielen. In der Europa League zittern sie sich am letzten Spieltag mit einem 2:0 gegen Frankfurt in die Playoffs.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das Playoff-Hinspiel in der Europa League zwischen Porto und Roma sehen Sie am Donnerstag ab 20:40 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App.

Dort wartet nun am Donnerstag Porto. Die Portugiesen bitten zu Hause zum Hinspiel. Das Rückspiel geht dann nächste Woche (20. Februar) in Rom über die Bühne. In der ewigen Stadt mit dem ewigen Ranieri an der Seitenlinie.

Europa League