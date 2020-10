Auftakt in der Europa League

Die Young Boys unterliegen der AS Roma im ersten Gruppenspiel der Europa League in Bern mit 1:2.

YB führt bis zur 69. Minute, ehe die Römer die Partie innert 5 Minuten drehen.

Im zweiten Spiel der Gruppe A gewinnt Cluj mit 2:0 bei ZSKA Sofia.

Über eine Stunde sah es danach aus, als würde YB ein frühes Penaltytor reichen, um gegen eine über weite Strecken harmlose AS Roma eine Überraschung zu schaffen.

Edeljoker machen den Unterschied

Doch mit den Einwechslungen der zunächst geschonten Topspieler Edin Dzeko und Henrikh Mkhitaryan nahmen die Italiener doch noch etwas Fahrt auf. Mehr als 5 starke Minuten brauchten die Römer dann auch nicht, um den Auswärtssieg sicherzustellen.

69. Minute: Dzeko lanciert Bruno Peres mit einem Steilpass. Dieser enteilt dem deutlich langsameren Quentin Maceiras. Auch Goalie David von Ballmoos kann den Flügelspieler der Römer nicht mehr am Ausgleich hindern.

74. Minute: Nach einer Mkhitaryan-Flanke stimmt die Zuteilung im YB-Strafraum überhaupt nicht. Marash Kumbulla steht am weiten Pfosten völlig blank und erzielt per Kopf den 2:1-Siegtreffer der Roma.

YB alles in allem zu passiv und zu harmlos

Zwar bot sich dem eingewechselten Meschack Elia in den Schlussminuten noch die Chance zum Ausgleich, doch der YB-Stürmer sah seinen Versuch von Pau Lopez pariert. Es war dies nicht nur die einzige gute YB-Chance in der 2. Halbzeit, sondern viel mehr im gesamten Spiel.

Die frühe Führung der Berner in der 14. Minute fiel als Folge eines ungeschickten Fouls von Bryan Cristante auf der Strafraumlinie an YB-Youngster Fabian Rieder. Der erst 18-Jährige durfte von Beginn an Europacup-Luft schnuppern. Jean-Pierre Nsame verwandelte den fälligen Elfmeter souverän.

Tätlichkeit von Peres?

Obschon YB die Durchschlagskraft in der Offensive über weite Strecken vermissen liess, wäre zumindest ein Punktgewinn gegen diese AS Roma mehr als dringelegen. Zumal die Römer sich wenige Minuten vor dem 1:1 nicht über einen Platzverweis hätten beschweren dürfen. Der spätere Torschütze Peres traf Maceiras nach einem Zweikampf mit der Hand wuchtig im Gesicht. Der Schiedsrichter entschied sich für Gelb.

Cluj siegt in Sofia

Auch im Parallelspiel der Gruppe A setzte sich das Auswärtsteam durch. Die Rumänen von Cluj kamen dank zwei Toren nach der Pause zu einem 2:0-Erfolg in Bulgarien bei ZSKA Sofia. In einer Woche kommt es zu den Duellen Cluj gegen YB und Roma gegen Sofia.