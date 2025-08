Per E-Mail teilen

Legende: Will seine Mannschaft in die Europa League dirigieren YB-Trainer Giorgio Contini. KEYSTONE/Anthony Anex

YB kriegt es in den Playoffs zur Europa League entweder mit Qairat Almaty (KAZ) oder Slovan Bratislava (SVK) zu tun.

Bei einer Qualifikation für die Playoffs würde Servette auf den Sieger des Duells zwischen Zrinjski Mostar (BIH) und Breidablik Kopavogur (ISL) treffen.

Die Hinspiele finden am 21. August statt, entschieden werden die Duelle am 28. August. YB tritt zuerst auswärts an. Auch Servette müsste zunächst reisen.

Die Europacup-Reise beginnt für die Berner Young Boys entweder in Kasachstan oder der Slowakei. Um die Ligaphase der Europa League zu erreichen, muss YB den Sieger der Begegnung zwischen Qairat Almaty und Slovan Bratislava eliminieren.

Das erste Aufeinandertreffen findet am 21. August statt, das Team von Trainer Giorgio Contini muss zuerst in der Fremde ran. Eine Woche später, am 28. August, hat YB die Chance, das Weiterkommen vor eigenem Anhang zu bejubeln.

Servette ist zuerst in der 3. Quali-Runde gegen Utrecht im Einsatz. Gelingt es den Genfern, die Niederländer auszuschalten, steht entweder ein Kräftemessen in Bosnien-Herzegowina (mit Zrinjski Mostar) oder in Island (mit Breidablik Kopavogur) auf dem Programm.