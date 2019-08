YB: Porto, Feyenoord und Glasgow Rangers

Die Young Boys treffen in der Gruppenphase der Europa League in der Gruppe G auf den FC Porto, Feyenoord Rotterdam und die Glasgow Rangers. Es ist das attraktivste Los der drei Schweizer Vertreter.

Mit Porto hat YB eine schwierige Aufgabe zugelost erhalten. Der Schweizer Meister spielte noch nie gegen den 28-fachen portugiesischen Meister. Aus Topf 3 wurde den Bernern Feyenoord zugeteilt. Gegen die Niederländer absolvierte YB bislang ein Freundschaftsspiel (2018, 3:0 für YB). Aus dem schwächsten Topf trifft YB auf die Glasgow Rangers aus Schottland.

Legende: Europa-League-Reisen stehen an Für YB geht es nach Portugal, Schottland und in die Niederlande. Keystone

Basel: Krasnodar, Getafe und Trabzonspor

Der FC Basel hat mit Krasnodar, Getafe und Trabzonspor in der Gruppe C Gegner aus Russland, Spanien und der Türkei erwischt.

Gegen Krasnodar spielte der FCB noch nie wettbewerbsmässig. Allerdings bestritt man im Januar 2019 ein Freundschaftsspiel gegen die Russen, das Basel 2:0 gewann. Aus Topf 3 erhielt der FCB Getafe zugelost, dazu kommt mit dem türkischen Vertreter Trabzonspor ein dem FCB unbekannter Gegner.

Lugano: Dynamo Kiew, Kopenhagen und Malmö

Lugano, das lediglich in Topf 4 eingeteilt worden war, hat in Pool B eine happige Gruppenphase vor sich. Die Tessiner, die auch auf Gegner wie Manchester United oder Arsenal hätten treffen können, bekommen es mit Dynamo Kiew, Kopenhagen sowie Malmö zu tun.

Die Luganesi betreten damit komplettes Neuland, haben sie doch bislang gegen keinen der Klubs aus der Ukraine, Dänemark und Schweden gespielt.

Die Gruppenphase der Europa League startet am 19. September. Der Final findet am 27. Mai in Danzig statt.

Sendebezug: www.srf.ch/sport, Livestream, 30.8.2019, 13:00 Uhr