Legende: Will mit Leverkusen auch gegen West Ham brillieren Granit Xhaka. Imago/Kirchner-Media

Leverkusen trifft in den Viertelfinals der Europa League auf West Ham United.

Zudem kommt es zum italienischen Duell zwischen Milan und der AS Roma, Liverpool misst sich mit Atalanta.

Die Partien finden am 11. und 18. April statt.

Die Auslosung der Europa-League-Viertelfinals in Nyon hat es zumindest auf dem Papier gut gemeint mit dem letzten deutschen Vertreter: Bayer Leverkusens Gegner im Kampf um die Halbfinals heisst West Ham United. Die Equipe um Nati-Captain Granit Xhaka geniesst dabei zuerst am 11. April Heimrecht. Eine Woche später geht es dann nach London.

Die «Hammers» liegen in der Premier League «nur» auf Rang 7, überzeugten aber im Achtelfinal-Rückspiel gegen Freiburg mit einem 5:0-Kantersieg. Das Direktduell ist eine Premiere, Leverkusen tat sich in der Vergangenheit mit englischen Teams indes schwer und gewann nur 4 von 21 Duellen.

Die Viertelfinals in der Europa League Box aufklappen Box zuklappen Milan – AS Roma

Liverpool – Atalanta

Leverkusen – West Ham United

Benfica – Marseille

Für den Bundesliga-Leader, der in dieser Saison noch komplett ungeschlagen ist, geht es um den ersten Titel seit dem DFB-Pokal 1993. Auf europäischer Bühne ersehnt man die Beendigung einer seit dem Uefa-Cup-Triumph 1988 anhaltenden Durststrecke. Theoretisch ist in dieser Spielzeit für Xhaka und Co. gar das Triple möglich.

Italienisches Duell um Bayers potenziellen Halbfinal-Gegner

In den anderen Viertelfinals kommt es zum italienischen Duell zwischen Milan und der AS Roma. In der Serie A liegen die «Rossoneri» (2.) satte 11 Punkte vor den Römern (5.). Liverpools Gegner kommt ebenfalls aus Italien und heisst Atalanta. Das letzte Halbfinal-Ticket jassen Benfica und Marseille untereinander aus.

02:59 Video Archiv: Leverkusen baut Serie der Ungeschlagenheit dramatisch aus Aus Europa League – Highlights vom 14.03.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 59 Sekunden.

In den Halbfinals (2./9. Mai), die ebenfalls bereits ausgelost wurden, würde Leverkusen auf Milan oder die AS Roma treffen. Das «Grande Finale» steigt schliesslich am 22. Mai 2024 im Aviva Stadium in Dublin.