In den Achtelfinals der Europa League kommt es zu einigen Krachern. So duelliert sich etwa Manchester United mit Betis.

Legende: Nächste Hürde: Sporting Lissabon Granit Xhaka und Arsenal wollen in die Viertelfinals der Europa League. Keystone/AP Photo/David Cliff

Arsenal hat für die Achtelfinals der Europa League beim Draw in Nyon einen namhaften Gegner zugelost bekommen. Das Team von Nati-Captain Granit Xhaka trifft auf Sporting Lissabon. Am 9. März empfangen die «Gunners» die Portugiesen in London, eine Woche später steigt das Rückspiel im Estadio Jose Alvalade XXI. Tags darauf folgt dann bereits die Auslosung von Viertel- und Halbfinals.

Für Urs Fischers Team kommt es zu einem echten Union-Duell: Die «Eisernen» aus Berlin duellieren sich mit Union Saint-Gilloise aus Belgien. Manchester United muss nach dem Coup über Barcelona gegen Betis Sevilla ran, Juventus erhält mit Freiburg einen Gegner aus Deutschland.

Die Achtelfinals der Europa League Box aufklappen Box zuklappen Union Berlin – Union Saint-Gilloise

Juventus – Freiburg

Sevilla – Fenerbahce

Leverkusen – Ferencvaros

Sporting Lissabon – Arsenal

Manchester United – Real Betis

AS Roma – Real Sociedad

Schachtar – Feyenoord