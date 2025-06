Legende: Trifft mit Lugano auf Cluj oder Paksi Trainer Mattia Croci-Torti. Keystone/Cyril Zingaro

Lugano trifft in der 2. Quali-Runde zur Europa League auf Cluj (ROM) oder den FC Paksi (HUN).

Der Gegner steht am 17. Juli fest. Um den Einzug in die 3. Runde geht es am 24. und 31. Juli.

Die Young Boys greifen erst in den Playoffs in die Qualifikation zur Europa League ein.

Als gesetztes Team konnte Lugano den auf dem Papier stärksten Mannschaften aus dem Weg gehen. Dennoch erwartet die Tessiner in der 2. Qualifikationsrunde zur Europa League ein schwerer Gegner aus Osteuropa. Entweder trifft das Team von Mattia Croci-Torti auf Cluj, den 2. der rumänischen Liga, oder auf Paksi, den 3. der ungarischen Meisterschaft.

Die beiden Mannschaften spielen am 10. und 17. Juli in der 1. Quali-Runde um das Duell mit Lugano. So oder so erwartet die Tessiner ein Kontrahent, gegen den sie noch nie spielten. Das Hinspiel trägt Lugano am 24. Juli aus, das Rückspiel findet eine Woche später auswärts statt. Im Falle einer Niederlage hätte der 4. der abgelaufenen Super-League-Saison noch ein Auffangbecken: Die 3. Runde der Conference-League-Qualifikation.

Lausanne trifft in der 2. Quali-Runde zur Conference League auf La Fiorita (SMR) oder auf Vardar (MKD), Vaduz auf Dungannon Swifts (NIR).