Legende:

Der Trainer

Ex-YB-Trainer Adi Hütter (üb)erlebte bereits turbulente Zeiten bei Frankfurt. In den Monaten November und Dezember hatten die Frankfurter eine Phase, in der sie aus 10 Spielen 8 verloren. Selbst dann hielten die Klubverantwortlichen am Österreicher fest.

Getty Images