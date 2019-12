Am Montag finden in Nyon die Auslosungen für die K.o.-Phasen in der Champions und Europa League statt.

Legende: Hoffen auf ein machbares Los Die FCB-Trainer Marcel Koller und Carlos Bernegger. Freshfocus

Als Gruppensieger ist der FC Basel in der Europa-League-Auslosung unter den gesetzten Teams und wird im Sechzehntelfinal-Rückspiel auf jeden Fall vor heimischem Publikum antreten dürfen.

Live-Hinweis Die Auslosungen der Champions-League-Achtelfinals (12:00 Uhr) sowie der Europa-League-Sechzehntelfinals (13:00 Uhr) können Sie am Montagmittag im Livestream auf srf.ch/sport oder in der SRF Sport App verfolgen.

Als Gegner kommen namhafte Vertreter aus der Bundesliga wie Leverkusen, Frankfurt oder Wolfsburg in Frage. Auch ein Wiedersehen mit der AS Rom wäre möglich. 2009 in der Europa League sowie 2010 in der Champions League gab es je einen Sieg und eine Niederlage gegen die Italiener.

Reizvoll wäre ausserdem ein Kräftemessen mit Premier-League-Klub Wolverhampton.

Lostöpfe Europa League Topf 1

Topf 2

Basel Leverkusen

Ajax Amsterdam

Frankfurt Benfica Lissabon

Wolfsburg Celtic Glasgow

Wolverhampton Espanyol Barcelona

Sporting Lissabon

Inter Mailand

AS Rom Salzburg Donezk Sevilla Alkmaar LASK Linz

FC Kopenhagen Arsenal Cluj Malmö Glasgow Rangers

Porto Olympiakos Piräus

Gent Brugge Basaksehir Apoel Nikosia

Braga Ludogorets Rasgrad

Manchester United

Getafe

Die 8 Gruppendritten aus der Champions League werden je nach Abschneiden hälftig auf die beiden Lostöpfe aufgeteilt.

Farbtupfer Atalanta

Die Top-5-Nationen England, Spanien, Deutschland, Italien und Frankreich sind in den Achtelfinals der Königsklasse unter sich. Allerdings kann es noch nicht zu Duellen zwischen zwei Teams aus dem gleichen Land kommen.

Ausgeschlossen ist auch, dass Gegner aus der Gruppe erneut aufeinander treffen. Einige Einschränkungen sind für die Auslosung also gegeben.