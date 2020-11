Am 4. EL-Spieltag gastiert YB beim noch torlosen ZSKA Sofia. Ein Sieg ist machbar. Doch die Berner tun sich in der Fremde schwer.

Legende: Seine Tore sind gefragt Jean-Pierre Nsame. Keystone

Die Young Boys haben nach 3 Runden in der Europa League 4 Punkte auf dem Konto. Wollen sie den 2. Platz vor dem punktgleichen Cluj verteidigen, wäre am Donnerstag ein Sieg bei ZSKA Sofia hilfreich.

YB tritt in Bulgariens Hauptstadt als Favorit an. Schliesslich hat Sofia in der Gruppe A noch kein Tor geschossen und erst einen Punkt gewonnen. Im 1. Vergleich YB - Sofia setzten sich die Berner vor 3 Wochen im Wankdorf 3:0 durch.

Ein Auswärtssieg liegt für die Young Boys also allemal drin. Nur: In der Vergangenheit hat sich Gelb-Schwarz auf der europäischen Bühne in der Fremde schwer getan.

Letzter EL-Sieg ist 6 Jahre her

YB spielt seit der Saison 2014/15 Jahr für Jahr europäisch. In insgesamt 28 Auswärtsspielen (CL, CL-Quali, EL, EL-Quali) feierten die Berner dabei bloss 3 Siege. Der letzte Erfolg in der Fremde datiert vom Herbst 2018 in den CL-Playoffs in Zagreb (2:1).

Live-Hinweis SRF überträgt die EL-Partie zwischen ZSKA Sofia und den Young Boys am Donnerstag ab 18:40 Uhr live.

In der EL-Gruppenphase steht die YB-Bilanz seit 2014 bei 1 Sieg, 7 Remis und 5 Niederlagen. Seit dem 3:1 bei Slovan Bratislava vom 27.11.2014 sind nun fast auf den Tag genau 6 Jahre vergangen.