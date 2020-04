Es war Marcelo Diaz, der den 4. Basler Penalty versenkte und den ausverkauften St. Jakob-Park kurz vor Mitternacht in Ekstase versetzte. Erstmals seit 35 Jahren und den Grasshoppers stand wieder ein Schweizer Klub im Halbfinal eines Europacup-Wettbewerbs.

Legende: Der Moment für die Geschichtsbücher Marcelo Diaz jubelt nach seinem verwandelten Penalty mit seinen Teamkollegen Getty Images

«Wir haben Tottenham rausgehauen, wir sind im Halbfinal der Europa League! Ich bin sprachlos», jubilierte Torhüter Yann Sommer, der den ersten Penalty von Tom Huddlestone bärenstark parierte.

Historisch – und verdient

Doch eigentlich hätte es im Basler Dauerregen gar nicht zum grossen Showdown vom Penaltypunkt kommen müssen. Den Gegentreffer zum 2:2 kassierte der FCB erst 8 Minuten vor Ende der regulären Spielzeit. In der Verlängerung war das Team von Trainer Murat Yakin spielbestimmend, rannte richtiggehend an – auch weil Tottenham in Unterzahl spielte. Aber es klappte nicht mit dem Tor, Mohamed Elneny traf nur den Pfosten.

Nach dem 2:2 im Hinspiel und einem zweistündigen Kampf im Rückspiel behielten die FCB-Spieler dann im Penaltyschiessen die Nerven: Fabian Schär, Marco Streller, Fabian Frei und Diaz trafen allesamt abgeklärt. Der FC Basel hatte ein englisches Top-Team eliminiert – und das absolut verdient. Es ist bis heute Basels weitester Vorstoss im Europacup.