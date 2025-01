Am 7. Spieltag der Ligaphase in der Europa League entführt Tottenham aus Sinsheim 3 Punkte.

Mann des Spiels beim 3:2-Sieg ist Tottenham-Captain Heung-Min Son mit einem Doppelpack.

Wie die anderen Spiele in der Europa League ausgegangen sind, erfährst du hier.

Tottenham hat den Krisengipfel gegen Hoffenheim mit 3:2 für sich entschieden. Im Duell zweier Teams, denen es in der heimischen Liga überhaupt nicht läuft, behielten die «Spurs» dank einer starken Anfangsphase die Oberhand. Damit sind die Engländer erstmals nach 3 Partien in der Europa League wieder erfolgreich. Für die TSG ist es in der laufenden Kampagne hingegen das 5. sieglose Spiel in Serie und die 3. Niederlage.

Dabei war beim Heimteam kurz vor Schluss nochmals Hoffnung aufgekommen, zumindest die 1. Heimpleite in der Europa League noch abzuwenden. David Mokwa Ntusu netzte in der 88. Minute zum 2:3 ein. Für den 20-jährigen Franzosen war es im 2. Profi-Einsatz der Premierentreffer. Viel Zeit blieb jedoch nicht mehr und die «Spurs» retteten den knappen Vorsprung ohne viel Mühe über die Zeit.

TSG sucht Anschluss

Hoffenheim muss sich am Schluss vorwerfen lassen, erst in der 2. Halbzeit wirklich an diesem Spiel teilgenommen zu haben. Mit einem 0:2 im Rücken war das Team von Trainer Christian Ilzer deutlich verbessert aus der Pause gekommen. Der Anschluss wollte vorerst aber irgendwie nicht gelingen.

Andrej Kramaric köpfelte den Ball in der 55. Minute auf die Latte und nur kurz später stand der Kroate schon zur Ausführung eines Penaltys bereit. Tottenham-Goalie Brandon Austin hatte zuvor Max Moerstedt ausgeknockt. Doch beim Begutachten der VAR-Bilder wurde Schiedsrichter Morten Krogh klar, dass Austin zuerst den Ball getroffen hatte. Folglich nahm der Däne den Elfmeter zurück.

Son antwortet auf Stach

In der 68. Minute war es doch soweit und die Heimfans in der PreZero Arena durften jubeln. Nach einem erfolglosen Tottenham-Angriff lancierte die TSG einen flüssigen Konter, bei dem am Schluss Anton Stach eine Hereingabe von David Jurasek noch leicht ins Tor zum 1:2 ablenkte.

Die Freude war aber nur von kurzer Dauer: 9 Minuten nach dem Anschlusstreffer stellte Heung-Min Son mit einer genialen Einzelaktion den alten 2-Tore-Vorsprung wieder her. Der Südkoreaner tanzte seinen Gegenspieler aus und traf mit einem überlegten Abschluss in die weite Ecke zum 3:1. Es war Sons 2. Tor des Abends.

Tottenham dominiert zu Beginn

Denn schon in der 1. Hälfte hatte der Tottenham-Captain zum zwischenzeitlichen 2:0 getroffen. Es war der Höhepunkt einer dominanten Startphase der «Spurs», die zu diesem Zeitpunkt auch 4:0 hätten führen können.

Nach der frühen Führung durch James Maddison nach nur 3 Minuten hätten Richarlison (12.), Pedro Porro (14.) oder auch Son (16.) schon auf 2:0 stellen können. In der 22. war es dann Son, der Hoffenheim-Goalie Oliver Baumann mit einem abgefälschten Schuss bezwang. Diese zu diesem Zeitpunkt hochverdiente 2:0-Führung sollte für den Ausgang einer am Schluss doch noch knappen Partie entscheidend sein.

Europa League