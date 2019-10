Legende: Wird am Donnerstag voll sein Das neue Nationalstadion in Bratislava. Reuters

Wegen rassistischer Gesänge seiner Fans in der Europa-League-Qualifikation wurde Slovan Bratislava von der Uefa neben einer Busse mit einem «Geisterspiel» belegt. So hätte das Duell mit den Wolverhampton Wanderers im neuen Nationalstadion am Donnerstag vor leeren Rängen stattfinden müssen.

Doch der slowakische Rekordmeister nutzte ein Schlupfloch in den Uefa-Regularien. Denn Stadionsperren gelten nur für zahlende Zuschauer ab 14 Jahren. Slovan lud Kinder aus der ganzen Slowakei zum Heimspiel ein und umging die Strafe so. Das Stadion wird mit 21'000 Zuschauern gar voll sein, verkündete der Leader der Gruppe K via Twitter.