Atalanta Bergamo schlägt Bayer Leverkusen im Final der Europa League verdient mit 3:0 und gewinnt den ersten Titel seit 1963.

Zum italienischen Matchwinner avanciert Ademola Lookman, der sämtliche drei Tore für die Bergamasken erzielt.

Für Leverkusen endet damit die Mega-Serie von 51 Spielen ohne Niederlage.

In der 75. Minute setzte Ademola Lookman dem wohl besten Spiel seiner Karriere die Krone auf. Der nigerianische Stürmer in Diensten von Atalanta Bergamo liess an der Strafraumgrenze Edmond Tapsoba aussteigen und schoss aus halblinker Position wuchtig zum 3:0 ein. Der Final in Dublin war nach dem dritten Treffer Lookmans endgültig entschieden. Für Atalanta endete damit eine lange Leidenszeit. Der einzige Pokal im Trophäenschrank des Klubs aus der Lombardei datierte bis Mittwoch aus dem Jahr 1963. Damals gewann Atalanta den italienischen Pokal.

Leverkusen verpasste hingegen nicht nur die erste internationale Trophäe seit dem UEFA-Cup-Triumph 1988, in Dublin endete auch der Erfolgslauf nach 51 Spielen ohne Niederlage. Statt dem Triple winkt am Samstag im DFB-Pokal gegen Kaiserslauten nur das Double als «Trostpreis».

Lookmans perfekter Abend

Dass Leverkusens Mega-Serie in Dublin reissen könnte, war schon in der Startphase der Partie zu erahnen. Von dem Selbstverständnis eines seit 51 Spielen ungeschlagenen Teams war in Dublin nämlich nur wenig zu sehen. Mit der aufsässigen Spielweise von Atalanta Bergamo schien der deutsche Meister überfordert. Viele Fehlpässe und Unzulässigkeiten prägten das Bild in der Startphase.

Die Bergamasken belohnten sich in der 12. Minute für den guten Start. Nach einem ungenügend geklärten Eckball brachte Davide Zappacosta den Ball von der rechten Seite scharf ins Zentrum. Am zweiten Pfosten lauerte Lookman, der vor Leverkusen-Verteidiger Exequiel Palacios am Ball war und zum 1:0 einnetzte.

Legende: Mann des Spiels Ademola Lookman. Keystone / TOLGA AKMEN

Grimaldos missratener Lupfer

Der frühe Gegentreffer diente dem deutschen Meister nicht als Weckruf. Rund eine Viertelstunde später zappelte der Ball nämlich erneut im Netz der «Werkself». Wieder war es Lookman, der mit einer Einzelleistung nachdoppelte. Der Nigerianer liess an der Strafraumgrenze zuerst Nati-Captain Granit Xhaka aussteigen, ehe er Matej Kovar mit einem platzierten Schuss in die weite Ecke ein zweites Mal bezwang.

Erst nach 35 Minuten kam Leverkusen ein erstes Mal richtig gefährlich vors gegnerische Tor. Doch der Lupf-Versuch von Alejandro Grimaldo bändigte Torhüter Juan Musso ohne Probleme. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Bayer trotz über 67 Prozent Ballbesitz weitgehend ungefährlich. Atalanta verteidigte die Führung geschickt und machte spätestens mit dem dritten Streich von Lookman alles klar.