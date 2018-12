Der FC Zürich überwintert in der Europa League. Gegen wen der FCZ in der ersten K.o.-Runde spielt, wird am Montag bekannt. Dann werden in Nyon die Sechzehntelfinals ausgelost. Die Duelle um den Einzug in die Achtelfinals finden dann am 14. und 21. Februar statt.

Was die FCZ-Protagonisten zum letzten Gruppenspiel gegen Ludogorets und über Wunschgegner für die Sechzehntelfinals sagen, erfahren Sie oben in den Interviews.