Maurizio Sarri: Vielerseits wird gemunkelt, der knorrige Kettenraucher stehe kommende Saison bei Juventus an der Seitenlinie. So oder so: Den Nimbus des ewigen Zweiten hat Sarri abgelegt. Nach 3 titellosen Jahren bei Napoli durfte der Italiener endlich eine Trophäe in den Himmel stemmen.

Es war der Lohn für eine strapaziöse Saison. In der Meisterschaft keine Chance auf den Titel, dazu allerhand Nebenschauplätze. Unvergessen Sarris Ärger über Keeper Kepa, der seine eigene Auswechslung verweigerte. Unmittelbar vor dem EL-Final folgte das Rencontre zwischen Gonzalo Higuain und David Luiz.