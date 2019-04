Frankfurt macht gegen Benfica zuhause das 2:4 aus dem Hinspiel wett und steht dank einem 2:0-Sieg im EL-Halbfinal.

Filip Kostic und Sebastian Rode treffen für die Eintracht.

Im Halbfinal kommt es zu den Duellen Arsenal - Valencia und Frankfurt - Chelsea.

Zuletzt hatte die ansonsten so überzeugende Saison von Eintracht Frankfurt mit den Niederlagen in der Europa League gegen Benfica Lissabon und in der Liga gegen Augsburg leichte Kratzer erhalten. Im Viertelfinal-Rückspiel gegen die Portugiesen zeigte das Team von Trainer Adi Hütter nun eine Reaktion.

Die Aufgabe im Heimspiel war nach der 2:4-Pleite in Lissabon zwar schwierig. Ein Fehlentscheid, ein Treffer eines Rückkehrers und ein bisschen Glück machten den 2:0-Sieg und damit die Wende aber perfekt:

36. Minute: Mijat Gacinovic zieht aus halbrechter Position ab und trifft den Pfosten. Filip Kostic ist zur Stelle und verwertet den Abpraller zum 1:0. Der Serbe stand bei seinem Abschluss allerdings klar im Abseits. Den Videobeweis gibt es in der Europa League erst im Final.

67. Minute: Die Benfica-Verteidigung kann nicht entscheidend klären. Der Ball kommt zu Sebastian Rode, der aus 16 Metern zum 2:0 einschiesst. Rode hatte bereits von 2010 bis 2014 für Frankfurt gespielt. Nach Engagements bei Bayern München und Dortmund ist er nun leihweise zurück bei seinem Stammklub.

85. Minute: In der Schlussphase versucht Benfica noch einmal alles. Eduardo Salvios Schuss aus kurzer Distanz klatscht aber nur an den Aussenpfosten.

Frankfurt brachte das Resultat schliesslich über die Zeit. Die Fans im restlos ausverkauften Stadion, die vor der Partie mit einer beeindruckenden Choreographie für Stimmung gesorgt hatten, wurden damit für ihre Unterstützung belohnt.

Im Duell der beiden Schweizer konnte am Schluss Gelson Fernandes jubeln. Der Mittelfeldakteur spielte bei Frankfurt durch. Haris Seferovic stand bei Benfica ebenfalls 90 Minuten auf dem Platz. Der Nati-Stürmer vergab in der 52. Minute eine gute Kopfball-Chance.

