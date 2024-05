Bundesliga-Champion Bayer Leverkusen strebt gegen die AS Roma Revanche für das letztjährige Halbfinal-Out in der Europa League an. Die Römer setzten sich mit dem knappen Gesamtskore von 1:0 durch. Den anschliessenden Final verlor die AS Roma gegen Sevilla im Elfmeterschiessen.

Ein Jahr zuvor hatte man sich zum Conference-League-Sieger gekrönt. Nun bietet sich ausgerechnet gegen die seit 46 (!) Partien ungeschlagenen Leverkusener von Trainer Xabi Alonso die Chance, zum dritten Mal in Serie in einen Europacup-Final einzuziehen.

Legende: Hatte letztes Jahr knapp die Nase vorn Lorenzo Pellegrini von der AS Roma gegen Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen). imago images/RHR-Foto

Von Trainerlegende zur Klublegende als Trainer

Im Januar diesen Jahres wechselten die Römer ihren Trainer aus. José Mourinho musste gehen, die Geschicke übernahm ein alter Bekannter: Daniele de Rossi, der während 18 Jahren 616 Mal seine Knochen für den Klub hinhielt.

Seither geht es wieder aufwärts: Nur 3 von 20 Spiele gingen verloren. De Rossi führte den Hauptstadtklub von Platz 9 auf 5 in der Liga. Europäisch setzte man sich auf dem Weg in den Halbfinal gegen Feyenoord, Brighton und die AC Milan durch.