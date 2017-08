EL-Auslosung: YB trifft erneut auf Kiew

Kein Losglück für YB und Lugano: Beide bekommen in der Europa League wenig zugkräftige Gegner zugelost.

Die Auslosung der EL-Gruppenphase 1:00 min, vom 25.8.2017

YB bekommt es erneut mit Dynamo Kiew zu tun. Partizan Belgrad und Skenderbeu komplettieren die Gruppe.

Lugano trifft auf Viktoria Pilsen, FCS Bukarest und Be'er Sheva.

Nach Joker-Tor: YB bezwingt Dynamo Kiew mit 2:0

Déja-vu für die Berner Young Boys: Am 2. August schalteten sie in der 3. Qualifikationsrunde der Champions League Dynamo Kiew aus. Nun treffen die beiden Teams in der Europa League aufeinander.

YB blieb von den ganz grossen Gegnern wie Arsenal oder AC Milan verschont. Dafür wurden Partizan Belgrad und Skënderbeu Korça aus Albanien in die Gruppe der Berner gezogen.

Für Miralem Sulejmani ist es eine Rückkehr zu seinen Wurzeln. Der in Belgrad geborene Mittelfeldspieler spielte bei Partizan in der Jugend und im Profi-Team, bevor er ins Ausland wechselte.

Lugano muss nach Rumänien

Der FC Lugano trifft bei seiner Rückkehr auf die europäische Bühne nach 15 Jahren auf Viktoria Pilsen, den FCS Bukarest (früher Steaua) und Hapoel Be'er Sheva aus Israel. Die Tessiner werden ihr Heimspiele in Luzern austragen, da das eigene Stadion nicht den Auflagen der UEFA entspricht.

Die Gruppenphase beginnt am 14. September und endet am 7. Dezember. Der Europa-League-Final findet am 16. Mai in Lyon statt.

