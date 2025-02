Galatasaray geht im Hinspiel der Europa-League-Playoffs in Alkmaar unter, Stadtrivale Fenerbahce schlägt Anderlecht mit 3:0.

Beim 2:1-Sieg von Real Sociedad bei Midtjylland fallen alle Tore in der ersten Halbzeit.

Zwei ehemalige Super-League-Spieler treffen für Twente Enschede.

Porto und die AS Roma trennen sich im Hinspiel in Portugal 1:1.

AZ Alkmaar – Galatasaray 4:1

Bereits in der 12. Minute kam das Publikum in den Genuss eines Traumtores: Sven Mijnans brachte Alkmaar mit einem herrlichen Freistoss erstmals in Führung. Auf den zwischenzeitlichen Ausgleich der Gäste reagierten die Niederländer noch vor der Pause mit der erneuten Führung. Nach dem Seitenwechsel lief es wie geschmiert für Alkmaar. Erst wurde Galatasarays Kaan Ayhan vom Platz gestellt (51.), nur 6 Minuten später erhöhte Captain Jordy Clasie auf 3:1. Zum 4:1 staubte David Möller Wolfe nach einer starken Parade von Fernando Muslera ab (66.). Von den Gästen kam in der Folge nichts mehr, Alkmaar schaltete einen Gang runter.

Fenerbahce – Anderlecht 3:0

Fenerbahce, das nur dank des besseren Torverhältnisses als 24. den Sprung in die Playoffs geschafft hatte, kam früh zum Führungstor. Dusan Tadic köpfelte nach einem Eckball zum 1:0 ein (11.). Kurz vor der Pause sorgte Stürmer Edin Dzeko mit einem Schuss aus kurzer Distanz für die Zwei-Tore-Führung (42.). Youssef En-Nesyri erzielte nach einer Flanke von links völlig freistehend in der Mitte das dritte Tor. Das Team von Startrainer José Mourinho verschaffte sich damit eine vielversprechende Ausgangslage für das Rückspiel in einer Woche.

Luganos Gegner zeichnet sich noch nicht ab Box aufklappen Box zuklappen Der FC Lugano wird im Achtelfinal der Conference League auf einen der Sieger aus den folgenden Duellen treffen: Omonia Nikosia vs. Pafos

Celje vs. APOEL Nikosia In keinem der Hinspiele gab es einen Sieger. Nikosia und Pafos trennten sich im ersten rein zypriotischen Europacup-Duell überhaupt 1:1, APOEL kam in Slowenien nicht über ein 2:2 hinaus.

Midtjylland – Real Sociedad 1:2

Die Gäste aus Spanien erwischten den besseren Start und eröffneten das Skore in der 11. Minute durch Brais Mendez vom Penaltypunkt. Nach einer guten halben Stunde sorgte Takefusa Kubo mit einem Geniestreich für den Zwei-Tore-Vorsprung für Real Sociedad. Der Japaner traf herrlich in die weite Ecke. Zwar gelang Midtjylland noch vor der Pause das Anschlusstor, zu mehr reichte es den Dänen aber nicht mehr.

Twente Enschede – Bodö/Glimt 2:1

Der ehemalige Winterthur-Spieler Sayfallah Ltaief vollendete schon in der 5. Minute einen schnell vorgetragenen Angriff zum 1:0 für Twente. Ltaief hatte in der 69. Minute Feierabend, derweil spielten bei den Niederländern mit Lars Unnerstall und Ricky van Wolfswinkel zwei weitere ehemalige Super-League-Spieler durch. Letzterer avancierte tief in der Nachspielzeit (95.) zum Matchwinner, als er per Elfmeter das 2:1 erzielte.

Die weiteren Playoff-Hinspiele:

Ferencvaros – Viktoria Pilsen 1:0

Union St-Gilloise - Ajax 0:2

Porto – AS Roma 1:1

PAOK Saloniki – FCS Bukarest 1:2

Resultate