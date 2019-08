Der FC Vaduz gewann zuhause gegen den ungarischen Klub Fehervar FC mit 2:0 und zieht in die nächste Runde ein. Das Hinspiel ging noch mit 0:1 verloren.

Milan Gajic brachte den Challenge-League-Klub in der 61. Minute mittels Penalty in Führung. Da in der Folge kein Tor mehr fiel, ging die Partie in die Verlängerung. In dieser schoss Mohamed Coulibaly in der 100. Minute das entscheidende 2:0.

Duell mit Frankfurt wartet

In der 3. Runde trifft Vaduz auf Eintracht Frankfurt. Die Hessen setzten sich dank eines Doppelpacks von Gonçalo Paciencia gegen Flora Tallinn nicht ohne Mühe mit 2:1 durch. Bereits das Hinspiel konnte das Team von Trainer Adi Hütter mit 2:1 gewinnen. Ex-Nati-Spieler Gelson Fernandes wurde in der 75. Minute eingewechselt.

In der 3. Runde stehen zudem: