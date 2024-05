Enttäuschung für Xhaka und Co.

Xabi Alonso tröstete nach der krachenden Niederlage mit versteinerter Miene seine Spieler, nebenan warfen die Helden von Atalanta Bergamo den Dreifach-Torschützen Ademola Lookman in die Luft: Die Überflieger von Bayer Leverkusen sind kurz vor dem grossen Ziel gnadenlos aus allen Triple-Träumen gerissen worden.

Beim 0:3 im Final der Europa League zerstörte der eiskalte Lookman alle Hoffnungen und sorgte für die erste Saisonpleite der nahezu chancenlosen Mannschaft von Trainer Alonso. «Wir müssen ehrlich sein: Heute war es verdient, wir hatten uns viel mehr vorgestellt. Wir müssen Atalanta gratulieren. Wenn du drei Tore bekommst und keines schiesst, ist das verdient», sagte Nationalspieler Robert Andrich bei RTL.

Auch Trainer Xabi Alonso musste die Überlegenheit Bergamos neidlos anerkennen: «Wir konnten nicht unser Spiel machen, sie waren in allem besser. Die Intensität von Atalanta ist immer hoch, wir hatten Probleme in Eins-gegen-Eins-Situationen.»

Aktuell ist natürlich die Enttäuschung viel grösser als die Vorfreude auf Berlin.

Der Werksklub verpasste nicht nur die erste internationale Trophäe seit dem Uefa-Cup-Triumph 1988, in Dublin endete auch der Erfolgslauf nach 51 Spielen ohne Niederlage. «Die Serie war uns von Anfang an egal. Es geht um das Spiel. So ist Fussball. Dass wir es im Final nicht hinkriegen, müssen wir akzeptieren. Es ist bitter, aber es geht weiter», erklärte der Schweizer Nati-Captain Granit Xhaka.

Vier Tage nach der Übergabe der Meisterschale wollte Bayer den vorletzten Schritt zur sportlichen Unsterblichkeit machen, aufgrund einer katastrophalen ersten Halbzeit wartet im Pokalfinale gegen den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern aber nur das Double als Trostpreis. «Aktuell ist natürlich die Enttäuschung viel grösser als die Vorfreude auf Berlin», so Andrich.

Legende: Hängende Köpfe Für die Leverkusener setzte es eine grosse Enttäuschung ab. Keystone/FRANK AUGSTEIN

Bergamos erster Titel seit 61 Jahren

Atalanta mit Trainerfuchs Gian Piero Gasperini hatte erst kürzlich im italienischen Pokalfinal gegen Juventus Turin verloren, spielte nun aber frech auf und stillte bei der Endspiel-Premiere im Europacup die Sehnsucht nach dem ersten Titel seit 61 Jahren. Matchwinner Lookman erzielte als erster Spieler seit Jupp Heynckes 1975 für Borussia Mönchengladbach drei Tore in einem Europacup-Final.

Die Italiener zeigten, warum sie auf dem Weg in den Final bereits den FC Liverpool aus dem Weg geräumt hatten. Im Endspiel krönten sie schliesslich einen starken Auftritt mit dem grossen Triumph.