Luzerns erster Gegner in der Europa-League-Qualifikation heisst KI Klaksvik.

Legende: Reisen in den hohen Norden FCL-Trainer Thomas Häberli und sein Team. Freshfocus

Der KI Klaksvik, vollständiger Name Klaksvikar Itrottarfelag, belegt in der Meisterschaft auf den Färöer Inseln aktuell den 3. Tabellenrang. Dem 17-fachen färöischen Meister reichte im Rückspiel der 1. Qualifikationsrunde ein 0:0 zuhause gegen Riteriai. Im Hinspiel in der litauischen Hauptstadt Vilnius hatten die beiden 1:1 gespielt.

Luzern genoss in der 1. Qualifikationsrunde ein Freilos. Die Zentralschweizer, Fünfte der letzten Super-League-Saison, müssten zwei Qualifikationsrunden und ein Playoff siegreich gestalten, um die Gruppenphase der Europa League zu erreichen.

Die beiden Partien gegen KI Klaksvik finden voraussichtlich am 25. Juli und 1. August statt.