Der FC Zürich verliert sein letztes Gruppenspiel in der Europa League bei Arsenal knapp mit 0:1.

Der Schweizer Meister schnuppert gegen den Premier-League-Leader am Punktgewinn, belohnt sich aber für einen guten Auftritt nicht.

Die Niederlage besiegelt das Ende der Europacup-Saison der Zürcher. Der FCZ beendet die Gruppe A auf dem letzten Platz.

Nur allzu gerne hätte Adrian Guerrero in der 68. Minute direkt vor den Augen der zahlreich mitgereisten FCZ-Fans den 1:1-Ausgleich bejubelt. Doch der Zürcher Aussenläufer ahnte es bereits: Bei seinem Abstauber hatte er im Abseits gestanden. Der Treffer zählte folgerichtig nicht. Ärgerlich, zumal Antonio Marchesano kurz zuvor aus bester Position zum Abschluss gekommen war, sein Versuch sich jedoch als zu wenig präzise erwies. Arsenal-Schlussmann Aaron Ramsdale konnte zur Seite abwehren.

Es sollte nicht bei dieser einen guten Ausgleichschance für den FCZ bleiben. In der 80. Minute fasste sich Joker Bogdan Vjunnik ein Herz, tankte sich bis an die Strafraumgrenze durch und zog wuchtig ab. Das Geschoss des Ukrainers zischte jedoch knapp an der entfernten oberen Torecke vorbei. Das Team von Coach Bo Henriksen warf in der Folge alles nach vorne, der durchaus verdiente Ausgleich wollte dem Schweizer Meister jedoch nicht glücken.

Legende: Alles Zerren nützte am Ende nichts Nikola Boranijasevic im Zweikampf mit Torschütze Kieran Tierney. Keystone/EPA/NEIL HALL

Tierney einziger Torschütze

Während das Resultat aufgrund des Spielverlaufs für den FCZ ernüchternd ist, darf man bei den Zürchern mit der Leistung durchaus zufrieden sein. Die Gäste erwischten einen guten Start in die Partie und gestalteten das Geschehen über weite Strecken ausgeglichen. Entsprechend aus dem Nichts kam in der 17. Minute das Führungstor für die Engländer. Nachdem der FCZ den Ball nicht geklärt bekommen hatte, zog Verteidiger Kieran Tierney aus knapp 18 Metern volley ab und liess Yanick Brecher keine Abwehrchance.

Der Premier-League-Leader, der sich dank den 3 Punkten den Gruppensieg und damit das direkte Achtelfinal-Ticket in der Europa League sicherte, zeigte eine durchzogene Leistung. Während bei den «Gunners» diverse Stammspieler wie Gabriel Jesus, Ben White oder Gabriel Magalhaes von Beginn weg zum Einsatz kamen, verpasste Nati-Captain Granit Xhaka das zweite Duell mit dem FCZ aufgrund einer Gelbsperre.

FCZ tanzt nur noch auf einer Hochzeit

Die Zürcher hätten einen Auswärtssieg benötigt, um europäisch überwintern zu können. So ist es aber Bodö/Glimt, das hinter Arsenal und PSV Eindhoven den 3. Gruppenplatz belegt und im Frühjahr 2023 in der Conference League weiterspielen kann. Die 1:2-Niederlage gegen PSV blieb für die Norweger aufgrund der FCZ-Niederlage bei Arsenal ohne Folgen.

01:14 Video Zusammenfassung Bodö/Glimt – PSV Eindhoven Aus Sport-Clip vom 03.11.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 14 Sekunden.

Somit kann sich der FCZ ab sofort voll und ganz der nationalen Meisterschaft widmen, wo man mit 6 Punkten Rückstand auf den Vorletzten Winterthur am Tabellenende steht. Im Schweizer Cup war der Meister in den 1/16-Finals an Challenge-League-Vertreter Lausanne-Sport gescheitert.