Mit Sporting Lissabon kommt am Donnerstag ein harter Brocken zum Sechzehntelfinal der Europa League ins Stade de Suisse. 26 Tore schossen die Portugiesen in den letzten 5 Liga-Spielen, reihten zuletzt 7 Siege aneinander und führen nun die Meisterschaft vor den Schwergewichten Benfica und Porto an.

Wir haben uns diese Spiele verdient, uns hat niemand etwas geschenkt.

Das seien beeindruckende Zahlen, meint denn auch David von Ballmoos, «ihre letzten Spiele waren unglaublich, davor haben wir Respekt. Aber wir spielen zuhause und da wollen wir zeigen, dass wir zurecht dort sind, wo wir stehen».

02:02 Video Von Ballmoos: «Haben es auf die harte Tour gelernt» Aus Sport-Clip vom 14.02.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 2 Sekunden.

«Wir haben uns diese Spiele verdient, uns hat niemand etwas geschenkt», pflichtet Raphael Wicky bei. Der YB-Trainer fordert deshalb einen genauso mutigen Auftritt wie jene in der Champions League. Sporting sei durchaus auf einem Level wie Leipzig oder Roter Stern Belgrad anzusiedeln, habe sicher auch «Königsklasse»-Qualität.

Folgt auf die gute Leistung ein gutes Resultat?

In der Champions League verpasste es YB im Herbst, gute Auftritte entsprechende Resultate umzumünzen – gerade in den Heimspielen. Nur ungern erinnert man sich in Bern an die Auftritte gegen Manchester City und Leipzig, als die Leistungen stimmten, die Ergebnisse (jeweils ein 1:3) aber nicht. Dies soll sich zuhause gegen Sporting ändern.

Wir werden ein perfektes Spiel brauchen.

«Wir mussten es auf die harte Tour erleben», meint Von Ballmoos. «International kann man sich weniger Fehler erlauben. Es gilt, umso intensiver und kompakter zusammen zu verteidigen und die eigenen Chancen gnadenlos zu nutzen.»

Mit oder ohne Elia?

Wicky will Sporting auf keinen Fall zu viele Räume zugestehen, «denn diese Teams sind technisch stark und können viel kreieren». Es gehe darum, die richtige Taktik vorzugeben, den Gegner unter Druck setzen zu wollen, mit Entschlossenheit zu agieren, «denn alles andere können wir nicht kontrollieren».

04:44 Video Wicky: «Haben gezeigt, dass wir in solchen Spielen ans Limit gehen können» Aus Sport-Clip vom 14.02.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 44 Sekunden.

Noch ist nicht sicher, ob YB gegen Sporting schon wieder auf Meschak Elia setzen kann. Der Angreifer der DR Kongo ist erst am Mittwoch vom Afrika-Cup zurückgekehrt. Er werde erst von der medizinischen Abteilung durchgecheckt. «Ich werde anschliessend mit ihm sprechen, dann schauen wir weiter», so Wicky.

Ob mit oder ohne Elia, eines ist für Wicky sowieso klar, soll der Coup gegen die Portugiesen gelingen: «Wir werden ein perfektes Spiel brauchen.»