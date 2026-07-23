St. Gallen gelingt im Hinspiel in der 2. Quali-Runde der Europa League mit einem 2:1 gegen Benfica ein Coup.

Innenverteidiger Tom Gaal köpfelt sein Team im heimischen Sitterstadion in der 80. Minute zum Sieg.

In der Conference-League-Quali kommt Sion gegen BATE Borissow nur zu einem Remis. Lugano setzt sich gegen Dukagjini knapp durch.

Was für ein Erfolg für den FC St. Gallen im 1. Pflichtspiel der neuen Saison! Das Team von Enrico Maassen zwang den portugiesischen Rekordmeister Benfica Lissabon im neu benannten Sitterstadion mit 2:1 in die Knie. Jenes Benfica, das in den vergangenen 5 Spielzeiten immer in der Champions League vertreten gewesen war und es dabei 4 Mal in die K.o.-Phase schaffte. Jenes Benfica, das in der letzten Saison in Portugal unter José Mourinho keine einzige Liga-Niederlage kassierte – und dennoch nur Dritter wurde.

Es lief in St. Gallen die 80. Minute, als Lukas Daschner einen Freistoss von der linken Seite treten konnte. Die langgezogene Flanke des Deutschen landete auf dem Kopf dessen Landsmanns Tom Gaal, der zwischen den Beinen von Anatoliy Trubin hindurch zum 2:1 traf. Das Tor kam aus dem Nichts und war der letzte grosse Aufreger.

Nach 4 Minuten Nachspielzeit pfiff der italienische Schiedsrichter Luca Pairetto ab. Im ausverkauften Haus brandete grosser Jubel auf – wobei auch sehr viele Benfica-Fans vor Ort waren. Diese reagierten nach dem Schlusspfiff gegenüber ihrem Team äusserst frustriert. Für die St. Galler hingegen ist der erste Schritt gemacht, der zweite soll in einer Woche im Rückspiel folgen.

Baldé wuchtig aus spitzem Winkel

St. Gallen hatte von Beginn an einen sehr mutigen Auftritt hingelegt. Bereits in der 2. Minute kam das Heimteam zu einer ersten Möglichkeit. Die erste ganz gute Chance vergab Christian Witzig in der 37. Minute, als er einen Kopfball völlig unbedrängt wenige Meter vor dem Tor drübersetzte.

Nur wenige Sekunden später stand es dennoch 1:0 für den FCSG. Die Gäste aus Lissabon verloren in der eigenen Platzhälfte auf der Seite den Ball, der Schweizer Cupsieger schaltete sofort um. Aliou Baldé zog in den Strafraum und erwischte Trubin anschliessend aus spitzem Winkel (37.). 6 Minuten danach hätte Baldé beinahe erneut getroffen, dieses Mal war Trubin aber zur Stelle.

Statt 2:0 hiess es dann plötzlich 1:1. Für einmal waren die St. Galler in der Defensive ungeordnet, was Benfica direkt ausnutzte. Nach einem Steilpass von Vangelis Pavlidis bezwang Rafa Silva Goalie Lawrence Ati Zigi, der noch leicht dran war (44.). Der Ghanaer, der auch bei der WM 2026 im Einsatz gestanden hatte, konnte sich nach der Pause noch zweimal auszeichnen. Auch dank Zigi feierte St. Gallen letztlich diesen grossen Erfolg.

So geht's weiter

Das Rückspiel im ruhmreichen Estadio da Luz steigt am nächsten Donnerstag, ab 20:50 Uhr live zu sehen auf SRF zwei. Zuvor empfängt der FCSG am Sonntag den FC Zürich (16:30 Uhr) am 1 . Spieltag der Super League.

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