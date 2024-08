Rangers fordern englische Klubs – Frankfurt gegen die AS Roma

Reuters/Manon Cruz

Die Europa League geht in dieser Saison ohne Schweizer Klub über die Bühne. Auch der zweitwichtigste europäische Wettbewerb wird in diesem Jahr, analog zur Champions League, erstmals im neuen Modus ausgetragen. Am Freitagmittag fand nun die Auslosung der Ligaphase statt.

Diese hat, durch eine automatisierte Software durchgeführt, einige interessante Paarungen zutage gebracht. So kommt es auf der Insel zum Beispiel zu den Duellen von den Glasgow Rangers sowohl mit Tottenham als auch mit Manchester United.

Schweizer Spieler mit dabei

Eintracht Frankfurt, das Team des Schweizers Aurèle Amenda und Sieger der Ausgabe von 2022, trifft unter anderem auf die AS Roma und Olympique Lyon. Zudem werden die Frankfurter auch nach Istanbul reisen, um sich mit Lugano-Bezwinger Besiktas zu messen.

Kwadwo Duah, der bei Ludogorets Rasgrad in Bulgarien engagiert ist, trifft mit Slavia Prag und Viktoria Pilsen auf zwei tschechische Klubs. Zudem darf sich das Team auf Duelle mit Lazio Rom und Athletic Bilbao freuen.

Final im Mai

Los geht's mit der Europa League am 25. und 26. September, die Ligaphase dauert bis zum 30. Januar. Dann werden 12 der 36 Klubs eliminiert. Die Top 8 stehen direkt im Achtelfinal, die Teams auf den Plätzen 9 bis 24 bestreiten Playoffs. Der Sieger wird am 21. Mai im Estadio de San Mamés in Bilbao gekürt.

06:21 Video Am Donnerstag: Lugano verpasst die Europa League Aus Sport-Clip vom 29.08.2024. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 21 Sekunden.