PSV Eindhoven verliert in der Europa League gegen Granada mit 1:2. Leverkusen kantert Nizza gleich mit 6:2 nieder.

Gruppe E: Mvogo machtlos bei PSV-Niederlage

PSV - Granada 1:2

PSV Eindhoven mit Yvon Mvogo im Tor startete mit einer Niederlage gegen Granada in die Europa-League-Kampagne. Dabei hatte es zur Pause noch gut für die Niederländer ausgesehen: Mario Götze hatte das Heimteam in der Nachspielzeit der 1. Hälfte mit 1:0 in Führung gebracht. Doch Jorge Molina mittels Direktabnahme (57.) und Darwin Machis mit einem herrlichen Schlenzer (66.) sorgten noch für die Wende.

PAOK Saloniki - Omonio Nikosia 1:1

Gruppe C: Leverkusen zerzaust Nizza

Leverkusen - Nizza 6:2

Nizza mit Jordan Lotomba (in der Startelf) und Dan Ndoye (später eingewechselt) kam in Leverkusen gleich mit 2:6 unter die Räder. Karim Bellarabi konnte sich als Doppeltorschütze auszeichnen.

Hapoel Be'er Sheva - Slavia Prag 3:1

Gruppe B: Arsenal dreht Partie ohne Xhaka

Rapid Wien - Arsenal 1:2

Arsenal geriet ohne Granit Xhaka (Ersatz) gegen Rapid Wien nach einem Bock von Torhüter Bernd Leno 0:1 in Rückstand. Doch David Luiz per Kopf und Pierre-Emerick Aubameyang drehten die Partie noch zugunsten der «Gunners».

Dundalk - Molde 1:2

Gruppe D: Dreifacher Nunez schiesst Benfica zum Sieg

Lech Posen - Benfica Lissabon 2:4

Zweimal konnten die Polen nach einem Rückstand gegen Benfica noch ausgleichen. Doch nach Darwin Nunez' neuerlichem Führungstreffer in der 60. Minute wusste Posen keine Antwort mehr. In der Nachspielzeit kam Nunez noch zu seinem 3. Treffer. Haris Seferovic kam bei den Portugiesen nicht zum Einsatz.

Standard Lüttich - Glasgow Rangers 0:2

Ebenfalls nur von der Bank aus sah Cedric Itten den Sieg seiner Rangers gegen Lüttich. James Tavernier eröffnete das Skore in der 19. Minute mittels Penalty, Kemar Roofe machte in der Nachspielzeit den Deckel drauf – mit einem Tor von hinter der Mittellinie. Noch nie hat jemand in der Europa League aus grösserer Distanz getroffen.

Gruppe F: Zwei Auswärtssiege zum Auftakt

Napoli - Alkmaar 0:1

Vor leeren Rängen kassierte Napoli den entscheidenden Treffer gegen den niederländischen Aussenseiter in der 57. Minute auch wegen eines nachlässigen Abwehrverhaltens. Torschütze Dani de Wit hatte in der Mitte ähnlich viel Platz wie der Vorbereiter Jonas Svensson auf der Seite des Strafraums. Der Erfolg der Niederländer ist umso erstaunlicher, als dass Alkmaar auf 13 positiv auf Corona getestete und sich in Quarantäne befindlichen Spieler verzichten musste.

Rijeka - San Sebastian 0:1