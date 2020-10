Gruppe H: Celtic unterliegt Milan

Celtic Glasgow - AC Milan 1:3

Den Ehrentreffer für Celtic erzielte zwar auch ein Ex-Basler, aber es war nicht der Schweizer Albian Ajeti, der in der Startelf stand. Mohamed Elyounoussi traf zum zwischenzeitlichen 1:2 (76.), am Ende sollte es aber nicht mehr als Resultatkosmetik sein. Milan wurde seiner Favoritenrolle gerecht und führte zur Pause durch Tore von Rade Krunic und Brahim Diaz mit 2:0. Jens Petter Hauge sorgte in der Nachspielzeit für die Entscheidung.

Sparta Prag - Lille 1:4

Gruppe K: Nullnummer in Zagreb

Dinamo Zagreb - Feyenoord 0:0

Auch Mario Gavranovic, der sich zuletzt in Torlaune gezeigt hatte, ging leer aus. Der Nationalstürmer kam mit Zagreb gegen Feyenoord nicht über ein torloses Remis hinaus.

Wolfsberg - ZSKA Moskau 1:1

Gruppe J: Tottenham ohne Probleme

Tottenham - Linzer ASK 3:0

Die «Spurs» gaben sich beim Startelf-Debüt von Rückkehrer Gareth Bale gegen die Österreicher keine Blösse. Lucas Moura eröffnete das Skore bereits nach 18 Minuten. Andres Andrade unterlief in der Folge ein Eigentor (27.). Den Schlusspunkt setzte Heung-min Son in der 84. Minute.

Ludogorez Rasgrad - Royal Antwerpen 1:2

Gruppe I: Torfestival in Villarreal

Villarreal - Sivasspor 5:3

Gleich 8 Tore gab es in Villarreal zu sehen. Die Gäste aus der Türkei konnten zwar einen 0:2- und einen 2:3-Rückstand aufholen. Doch auf die Doublette des Ex-Dortmunders Paco Alcacer (74./78.) hatte Sivasspor keine Antwort mehr.

Maccabi Tel Aviv - Karabach Agdam 1:0

Gruppe G:

Braga - AEK Athen 3:0

Leicester City - Sorja Luhansk 3:0

Gruppe L:

Slovan Liberec - Gent 1:0

Hoffenheim - Roter Stern Belgrad 2:0