Die Roma sichert sich dank einer Nullnummer auswärts gegen Leverkusen den Finaleinzug in der Europa League.

Dort treffen die Italiener auf Sevilla. Die Spanier gewinnen nach der Verlängerung zuhause gegen Juventus Turin mit 2:1.

Der Europa-League-Final findet am 31. Mai in Budapest statt.

Leverkusen – Roma 0:0 (Hinspiel 0:1)

Dank eines 0:0-Unentschiedens im Auswärtsspiel gegen Leverkusen zieht die AS Roma in den Final der Europa League ein. Die Leverkusener waren nicht in der Lage, die 0:1-Hypothek aus dem Hinspiel wettzumachen. Die «Werkself» startete Angriff um Angriff, doch der erlösende Treffer blieb ihnen verwehrt. In der 5. Minute hatte Moussa Diaby die beste Chance des Spiels gehabt, als er von Florian Wirtz sehenswert freigespielt wurde. Jedoch hämmerte der Flügel den Ball nur an die Latte.

Die Mannschaft von José Mourinho präsentierte sich überraschend zurückhaltend. Die Römer konzentrierten sich hauptsächlich auf ihre Verteidigungsarbeit, die sie äusserst diszipliniert ausführten. Egal wie oft die Leverkusener angriffen, die gut organisierte Abwehr der Roma hatte immer eine Antwort parat. In der 81. Minute hätte der Abwehrriegel jedoch beinahe geknackt werden können. Sardar Azmoun kam am Elfmeterpunkt zwischen den vielen Roma-Verteidigern zum Abschluss, doch sein Schuss verfehlte den Pfosten nur um wenige Zentimeter.

Leverkusen muss nun in der Bundesliga das Europa-Ticket lösen. Bei der Roma hingegen lebt der Traum vom Titel weiter.

Sevilla – Juventus 2:1 n.V. (Hinspiel 1:1)

Sevilla in Ekstase: Die Spanier gewannen gegen Juventus Turin mit 2:1 nach Verlängerung und konnten sich nach einer dramatischen Partie für den Europa-League-Final qualifizieren. Erik Lamela erlöste Sevilla in der 5. Minute der Verlängerung. Im Anschluss an eine Grosschance von Juventus konterten die Spanier gnadenlos. Eine Flanke landete auf Lamelas Kopf, welcher zum 2:1 einnickte. Juve konnte nicht mehr auf den Führungstreffer reagieren. Den unschönen Schlusspunkt setzte Marcos Acuna, der kurz vor Schluss noch mit Gelb-Rot vom Platz flog.

Zuvor hatten die Fans eine umkämpfte, aber höchstspannende Angelegenheit zu sehen bekommen. Die Turiner gingen in der 65. Minute durch Dusan Vlahovic in Führung. Der eingewechselte Stürmer wuselte sich an der Strafraumgrenze durch und überlupfte Sevilla-Torhüter Bono.

Die Freude währte aber nur kurz. 6 Minuten nach dem Führungstreffer glich Sevilla durch Suso aus. Der 29-Jährige kam an der Strafraumgrenze an den Ball und hämmerte das Spielgerät unhaltbar in die linke hohe Torecke.

02:59 Video Zusammenfassung Sevilla – Juventus Aus Sport-Clip vom 19.05.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 59 Sekunden.

So geht es weiter

Am 31. Mai steigt der Final in der Europa League in der Hauptstadt von Ungarn. Für die Roma winkt der 1. Europa-League-Titel der Vereinsgeschichte. Rekordsieger Sevilla möchte sich den 7. Turniersieg sichern. Den Final können Sie bei uns im Ticker live mitverfolgen.