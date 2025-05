Tottenham Hotspur schlägt Bodö/Glimt im Halbfinal-Rückspiel der Europa League auswärts mit 2:0 und zieht in den Final ein.

Dort treffen die «Spurs» auf ManUnited, das nach dem 3:0 bei Bilbao auch die Reprise im Old Trafford für sich entscheidet.

FK Bodö/Glimt – Tottenham Hotspur 0:2 (Gesamt 1:5)

Aufgrund seiner Heimstärke war Bodö/Glimt im Rückspiel durchaus die Wende zugetraut worden. Doch der erste norwegische Halbfinalist in einem europäischen Wettbewerb verlor nach dem Hinspiel auch die Reprise im hohen Norden. Bodö war zuhause mit fast 70 Prozent Ballbesitz zwar weitgehend das spielbestimmende Team, doch so richtig fordern konnte das Heimteam die Tottenham-Defensive nicht.

Anders als in der Premier League, in der man seit Anfang April auf einen Sieg wartet, legten die «Spurs» bei nasskalten Bedingungen einen souveränen Auftritt hin. Vorne war das Team von Trainer Ange Postecoglou zudem äusserst effizient. Nach einem Eckball köpfelte Cristian Romero den Ball pfannenfertig vor die Füsse von Dominic Solanke, der aus kürzester Distanz zum 1:0 einschob (63.). Das Highlight des Abends war aber Pedro Porro vorbehalten. Der wohl als Flanke geplante Schuss des Spaniers segelte in der 69. Minute sehenswert via linken Pfosten zum 2:0 ins Netz.

Manchester United – Athletic Bilbao 4:1 (Gesamt 7:1)

Es dauerte 71 Minuten, ehe sich Erleichterung im Old Trafford breitmachte. Ein bräsiges Manchester United hatte sich bis dahin vorab auf das Verwalten des 2-Tore-Polsters konzentriert. Doch nun führte einer der seltenen ManUnited-Angriffe zum so wichtigen 1:1. Mason Mount netzte aus kurzer Distanz nach schöner Ballannahme ein. Kurze Zeit später machten Casemiro (80.) und Rasmus Höjlund (85.) den Deckel drauf. Für das i-Tüpfelchen sorgte Mount, der in der Nachspielzeit aus etwa 40 Metern zum 4:1 ins verwaiste Bilbao-Tor traf.

Nun war auch den Gästen klar, dass die Messe gelesen war. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten die Basken tapfer gekämpft, im Abschluss aber, bis auf eine Ausnahme, die letzte Konsequenz vermissen lassen. Doch angesichts der Vorgeschichte dürfen die «Löwen» die Heimreise erhobenen Hauptes antreten.

Den Traum nach einer halben Stunde wiederbelebt

In Abwesenheit von Topskorer Oihan Sancet sowie den Brüdern Iñaki und Nico Williams hatte Bilbao nur wenig Kredit genossen. Doch spätestens nach einer halben Stunde wurde der Traum vom Final im eigenen Stadion im «Theatre of Dreams» wiederbelebt. Nach einem Fehlpass von Harry Maguire war der Ball zu Alvaro Djalo gelangt. Während sein Abschluss noch geblockt wurde, fasste sich anschliessend Mikel Jauregizar ein Herz. Aus rund 20 Metern schlenzte er die Kugel herrlich in den rechten Winkel (31.).

Es hätte ein Strohfeuer bleiben können, dessen Löschen ManUnited zunächst mehrfach fahrlässig verpasste. Vorab Alejandro Garnacho, der seinen Lupfer kurz vor der Pause über Keeper Julen Agirrezabala, aber auch am Tor vorbei setzte. Schon in der 15. Minute war der Argentinier frei vor dem Bilbao-Torhüter gescheitert. Dank den «Feuerwehrmännern» Mount, Casemiro und Höjlund wird er seine Versäumnisse verkraften können.

So geht es weiter

Im Kampf um die EL-Trophäe kommt es zum Duell zweier englischer Teams, die in dieser Saison eine miserable Saison retten wollen. Das Endspiel in der Europa League zwischen Manchester United und Tottenham findet am Mittwoch, 21. Mai, um 21:00 Uhr im Stadion San Mames in Bilbao (ESP) statt (ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App).

Europa League