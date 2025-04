Das Hinspiel im Viertelfinal der Europa League zwischen Lyon und Manchester United können Sie am Donnerstag ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App mitverfolgen. Anpfiff ist um 21:00 Uhr. Die wichtigsten Szenen der anderen Begegnungen des Abends zeigen wir ab 23 Uhr in der Sendung «Europa League – Highlights».