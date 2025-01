Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Dirigiert er sein Team in den Achtelfinal? Roma-Trainer Claudio Ranieri. imago images/Flash Press Agency

Die Auslosung der Playoffs in der Europa League hat das Duell zwischen Porto und der AS Roma hervorgebracht. Beide Teams hatten sich dank Siegen am letzten Spieltag der Ligaphase noch auf einen Playoff-Platz gehievt. Nun wird die europäische Reise entweder für die Portugiesen oder für die Italiener bereits vor dem Achtelfinal zu Ende gehen.

Die weiteren Duelle gehören nicht zu den ganz grossen Fussball-Leckerbissen. Jose Mourinho, der bereits bei Porto und der AS Roma an der Seitenlinie stand, trifft mit Fenerbahce auf Anderlecht. Manchester United und Tottenham, denen es in der Premier League alles andere als rund läuft, haben sich ebenso wie Frankfurt oder Lazio Rom direkt für die Achtelfinals qualifiziert.

Die Hinspiele finden am 13. Februar, die Rückspiele am 20. Februar statt.

Die Duelle in den EL-Playoffs Box aufklappen Box zuklappen Ferencvaros Budapest – Viktoria Pilsen FC Porto – AS Roma AZ Alkmaar – Galatasaray Istanbul FC Midtylland – Real Sociedad Union Saint-Gilloise – Ajax Amsterdam PAOK Saloniki – FCS Bukarest Twente Enschede – FK Bodö/Glimt Fenerbahce Istanbul – RSC Anderlecht

Resultate