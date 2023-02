Manchester United gewinnt das Playoff-Rückspiel in der Europa League gegen Barcelona mit 2:1 (Hinspiel 2:2).

Nach frühem Rückstand schaffen die «Red Devils» im Old Trafford nach der Pause dank Fred und Antony die Wende.

Das Round-up mit weiteren Europa-League-Spielen des Abends gibt es hier.

Mit dem Out vor Augen warf Barcelona in den Schlussminuten noch einmal alles nach vorne. Robert Lewandowski hatte tief in der Nachspielzeit den Ausgleich auf dem Fuss, der die Katalanen zumindest in die Verlängerung gerettet hätte. Nach einem Steilpass von Ferran Torres schob der Pole den Ball an David De Gea vorbei. Doch Raphael Varane war zur Stelle und klärte kurz vor der Linie.

Für die Katalanen, die in der Gruppenphase der Champions League ausgeschieden waren, ist die europäische Kampagne in dieser Saison damit zu Ende. Manchester United hingegen steht in den Achtelfinals und wird bei der Auslosung am Freitag in Nyon erfahren, auf welchen Gegner man als nächstes trifft.

Fred und Joker Antony treffen

Die «Red Devils» verdienten sich das Weiterkommen mit einer starken zweiten Halbzeit. Keine 2 Minuten nach Wiederanpfiff glich Fred den frühen Rückstand aus, den sich das Heimteam in der 18. Minute durch einen streng gepfiffenen und von Lewandowski verwandelten Foulpenalty eingehandelt hatte. Barcelona kam anschliessend zwar wieder etwas besser ins Spiel, Manchester United blieb aber mehrheitlich am Drücker.

Die Wende perfekt machte schliesslich Antony, der nach der Pause für Wout Weghorst eingewechselt worden war. Nach zwei geblockten Abschlüssen kam der Brasilianer an den Ball und traf ins linke lange Eck zum 2:1.