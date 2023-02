Legende: Das 1:0 für Monaco Breel Embolo setzt gegen Lukas Hradecky seinen Körper ein, der Ball kullert ins Tor. imago images/Revierfoto

Leverkusen – Monaco 2:3

Für Breel Embolo ging es bei seiner Rückkehr nach Deutschland mit Monaco ausgerechnet gegen Leverkusen, den Rivalen seines Ex-Klubs Gladbach. Und der Nati-Stürmer sorgte früh für einen Aufreger: Bereits in der 9. Minute provozierte er die kuriose Führung Monacos: Er bedrängte Leverkusen-Goalie Lukas Hradecky derart, dass dieser den Ball nach einem Rückpass kurz vor der Torlinie ins eigene Gehäuse beförderte.

In der 2. Halbzeit kam die «Werkself» dank Treffern von Moussa Diaby und Florian Wirtz zurück, doch Krépin Diatta (74.) und Axel Disasi (92.) sorgten mit ihren Weitschüssen für die nochmalige Wende. Embolo war da schon nicht mehr auf dem Platz, er wurde in der 62. Minute ausgewechselt.

Ajax Amsterdam – Union Berlin 0:0

Union Berlin hat den Schwung aus der Bundesliga auch in die Europa League mitgenommen. Auswärts in Amsterdam brachte Morten Thorsby die Equipe von Urs Fischer in der 65. Minute vermeintlich in Führung, der Treffer wurde aber nach VAR-Konsultation wegen eines Hands aberkannt. Dennoch dürfte der Bundesliga-2. das Rückspiel in einer Woche an der Alten Försterei mit einer gehörigen Portion Zuversicht angehen.

Salzburg – Roma 1:0

Nicolas Capaldo köpfelte Salzburg gegen Jose Mourinhos Team in der 88. Minute zum knappen Hinspiel-Erfolg. Dank des Könnens von Goalie Philipp Köhn und etwas Hilfe vom Aluminium war Salzburg zuvor um einen Gegentreffer herumgekommen. Zuerst landete Bryan Cristantes Kopfball in der 73. Minute am Aussenpfosten, danach lenkte Köhn den Versuch von Andrea Belotti an die Querlatte (80.). Noah Okafor wurde bei den Österreichern in der 82. Minute ausgewechselt.

Juventus Turin – Nantes 1:1

Nach dem überraschenden Out in der Champions-League-Gruppenphase hat Juventus auch im Kampf um den Achtelfinal-Einzug in der Europa League vorerst nicht überzeugt. Den Führungstreffer von Dusan Vlahovic in der 13. Minute glich Nantes, das in der Ligue 1 momentan nur auf dem 13. Platz klassiert ist, in der Person von Ludovic Blas nach einem mustergültigen Konter aus (60.).