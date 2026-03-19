Legende: Co-Produktion beim 4:1 Johan Manzambi jubelt mit Yuito Suzuki. imago images/steinsiek.ch

Freiburg setzt sich im Rückspiel des Europa-League-Achtelfinals gegen Genk 5:1 durch und ist locker eine Runde weiter.

Mit Lyon scheidet der Sieger der Ligaphase gegen Celta Vigo in der K.o.-Phase bei erster Gelegenheit aus.

Am späteren Abend finden weitere Spiele statt, unter anderem das SRF-Live-Spiel Aston Villa – Lille.

Freiburg – Genk 5:1 (Hinspiel 0:1)

Nach der knappen Niederlage vor einer Woche in Belgien war von Freiburg eine Reaktion gefordert. Und die kam: Bereits in der 19. Minute war die Hypothek nach einem Kopfballtreffer von Matthias Ginter getilgt. Igor Matanovic doppelte sechs Minuten später nach. Nach dem Anschlusstor der Gäste setzten die Breisgauer in der zweiten Halbzeit zur Gala an. Vincenzo Grifo, der mit seinem 106. Tor Nils Petersen als Rekordtorschütze des Klubs ablöste, Yuito Suzuki und Maximilian Eggestein sorgten für den deutlichen Sieg. Beim 4:1 durch Suzuki konnte sich Johan Manzambi einen Assist gutschreiben lassen. In der 81. Minute durfte der Nationalspieler vorzeitig Feierabend machen. Mit Bruno Ogbus spielte ein weiterer Schweizer durch.

Lyon – Celta Vigo 0:2 (Hinspiel 1:1)

In der Ligaphase war Lyon mit sieben Siegen und nur einer Niederlage durchmarschiert. Genützt hat es den Franzosen nicht viel: Bereits in der ersten K.o.-Runde müssen sie die Segel streichen. Verteidiger Moussa Niakhaté erwies seinem Team früh einen Bärendienst. Nach einem harten Einsteigen sah er in der 19. Minute die rote Karte. Celta Vigo schlug aus der Überzahl nach einer Stunde Profit, als Javier Rueda zum 1:0 einnetzte. Nach Ferran Jutglas 2:0 in der Nachspielzeit war die Sache endgültig gegessen. Dass mit Nicolas Tagliafico danach mit Gelb-Rot noch ein zweiter Lyon-Akteur vom Platz flog, verkam zur Randnotiz.

Midtjylland – Nottingham Forest 1:2 n.V., 0:3 n.P. (Hinspiel 1:0)

Der Aussenseiter aus Dänemark, bei dem Kevin Mbabu verletzt fehlte, war nahe an der Überraschung. Im Penaltyschiessen versagten den Midtjylland-Spielern dann aber die Nerven: Die zwei ersten Schützen scheiterten am Pfosten, der dritte rutschte aus. Weil Nottingham keinen Fehlschuss verzeichnete, war das Penaltyschiessen zum schnellstmöglichen Zeitpunkt entschieden. Die Engländer hatten sich wie schon im Hinspiel ein deutliches Chancenplus erspielt, verpassten aber in der regulären Spielzeit ein drittes Tor. In der Verlängerung wurden ausserdem zwei Treffer Forests aberkannt. Dan Ndoye wurde beim Stand von 2:0 für Nottingham in der 61. Minute ausgewechselt.

Bereits am Mittwoch gespielt:

Sporting Braga – Ferencvaros Budapest 4:0 (Hinspiel: 0:2)

Europa League