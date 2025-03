Legende: Jubelt über das späte 2:1 Joker Eldor Shomurodov. Keystone/Alessandra Tarantino

Die AS Roma gewinnt ihr Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League gegen Athletic Bilbao dank einem Treffer in der Nachspielzeit.

Eintracht Frankfurt dreht das Spiel in Amsterdam und bringt sich mit dem 2:1 in eine gute Ausgangslage.

Die Premier-League-Vertreter Tottenham (0:1 in Alkmaar) und Manchester United (1:1 bei Real Sociedad) bleiben in ihren Hinspielen sieglos.

AS Roma - Athletic Bilbao 2:1

Lange hatte es im Stadio Olimpico nach einem 1:1 ausgesehen, dem Ergebnis des Duells zwischen den beiden Teams in der Ligaphase. Doch in der 93. Minute versenkte der eingewechselte Eldor Shomurodov den Ball aus der Drehung zum 2:1-Siegtreffer für die in Überzahl agierenden Gastgeber. Zuvor hatten die Römer Nico Williams' Führungstreffer für die Gäste (50.) in der 56. Minute durch Angelino ausgeglichen.

Ajax Amsterdam - Eintracht Frankfurt 1:2

Nach den deutlichen Niederlagen gegen Bayern (0:4) und Bayer (1:4) in der Liga setzte Eintracht Frankfurt mit dem 2:1-Erfolg in Amsterdam ein Ausrufezeichen. In der ersten Halbzeit war Brian Brobbey von Ajax der zentrale Akteur des Spiels gewesen: Einem Pfostenschuss in der 2. Minute liess er das 1:0 folgen (10.) und Hugo Larssons Schuss (27.) lenkte er unglücklich ins eigene Tor ab. Das erste Aufeinandertreffen zwischen den beiden Teams überhaupt entschied Ellyes Skhiri mit dem 2:1 20 Minuten vor Schluss.

AZ Alkmaar - Tottenham Hotspur 1:0

Bereits in der 18. Minute geriet Tottenham in Alkmaar in Rückstand. Eigentorschütze war der erst 19-jährige Lucas Bergvall. Im Laufe der Partie gelang es Bergvall und seinen Teamkollegen trotz über 60 Prozent Ballbesitz nicht mehr, sich für das Rückspiel in einer Woche in London eine günstigere Ausgangslage zu schaffen.

Real Sociedad - Manchester United 1:1

Tottenhams Tabellennachbar in der Premier League, Manchester United, kam bei Real Sociedad nicht über ein 1:1 hinaus. Joshua Zirkzee hatte in der 57. Minute für die zu diesem Zeitpunkt hochverdiente Führung der Gäste gesorgt. Daraufhin drehten die Basken auf, den Ausgleich erzielte Mikel Oyarzabal (70.) vom Elfmeterpunkt. Dem Team von Ruben Amorim gelang damit keine optimale Reaktion auf das Ausscheiden im FA-Cup vom Sonntag.

Die weiteren Spiele

Fenerbahce - Glasgow Rangers 1:3

FCS Bukarest - Olympique Lyon 1:3

Viktoria Pilsen - Lazio Rom 1:2

Bodö/Glimt - Olympiakos Piräus 3:0

Europa League