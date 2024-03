Legende: Bleiben ungeschlagen Die Leverkusen-Spieler Amine Adli (l.) und Florian Wirtz. Keystone/AP Photo/Aziz Karimov

Bayer Leverkusen kommt im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League bei Karabach in der Nachspielzeit zum 2:2 und bleibt auch im 35. Saisonspiel ungeschlagen.

Liverpool feiert derweil einen souveränen 5:1-Erfolg bei Sparta Prag.

Die AS Roma schickt Brighton gleich mit 4:0 zurück nach England und steht mit einem Bein im Viertelfinal.

Karabach – Bayer Leverkusen 2:2

Die Ungeschlagenheit der «Werkself» ging im 35. Saisonspiel beinahe zu Ende. Bis zur 70. Minute lag der Bundesliga-Leader in Baku mit 0:2 zurück, ehe Florian Wirtz mit einem Lupfer und Patrik Schick mit dem Ausgleich per Kopf in der 92. Minute die erste Saisonpleite noch abwenden konnten. Granit Xhaka war dabei in der 58. Minute beim Stand von 0:2 eingewechselt worden. Yassine Benzia und Juninho hatten vor dem Seitenwechsel für die 2:0-Führung des Heimteams gesorgt.

Sparta Prag – Liverpool 1:5

Der Premier-League-Leader zeigte sich in der tschechischen Hauptstadt deutlich effizienter als sein Gegner. Alexis Mac Allister brachte die Gäste bereits in der 6. Minute vom Punkt in Führung. Darwin Nunez erhöhte mit einem sehenswerten Doppelpack noch vor dem Seitenwechsel auf 3:0. Das 2:0 war dabei der 1000. Treffer Liverpools unter dem abtretenden Erfolgstrainer Jürgen Klopp. Auch ein Eigentor des zur Pause eingewechselten Conor Bradley, der keine 40 Sekunden nach dem Seitenwechsel spektakulär ins eigene Tor einnetzte, brachte die Engländer nicht aus dem Konzept. Luis Diaz und Dominik Szoboszlai stellten bis zum Spielschluss auf 5:1.

AS Roma – Brighton 4:0

Auch die AS Roma verschaffte sich zuhause gegen Brighton eine ausgezeichnete Ausgangslage für das Rückspiel in einer Woche. Die Gäste von der Südküste Englands wurden gleich mit einer 4:0-Packung zurück auf die Insel geschickt. Mit Paulo Dybala, Romelu Lukaku, Gianluca Mancini und Bryan Cristante konnten sich bei den Römern vier verschiedene Spieler als Torschützen auszeichnen.