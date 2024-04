Leverkusen wendet im Viertelfinal-Rückspiel der Europa League bei West Ham die 1. Saisonpleite spät ab und ist nach einem 1:1 weiter.

Im Halbfinal wartet die Roma, die sich auch im Rückspiel gegen Milan (2:1) durchsetzt.

Liverpool scheitert trotz eines 1:0-Sieges aufgrund der 0:3-Hypothek an Atalanta.

Die Italiener treffen nun auf Marseille, das Benfica im Penaltyschiessen bezwingt.

West Ham – Leverkusen 1:1 (Hinspiel 0:2)

Nach 43 Pflichtspielen ohne Niederlage drohte dem frischgebackenen deutschen Meister in London wieder einmal eine Pleite – doch Jeremie Frimpong wendete diese mit seinem Ausgleich in der 89. Minute ab. Dank des 2:0 im Hinspiel vor einer Woche wäre die «Werkself» auch bei einem 0:1 in den Halbfinal der Europa League gegen die AS Roma eingezogen. Frimpong ersparte seinem Team aber eine hektische Schlussphase. Michail Antonio hatte West Ham in der 13. Minute per Kopf in Führung gebracht, Leverkusens Cup-Goalie Matej Kovar machte nicht die beste Figur. Danach rannte das Team von David Moyes erfolglos an. Granit Xhaka spielte bei Leverkusen wie gewohnt durch.

AS Roma – Milan 2:1 (Hinspiel 1:0)

Der Vorjahresfinalist befindet sich in der Europa League weiter auf Kurs. Die AS Roma, in der Gruppenphase Gegner Servettes, hat nach dem 1:0 im Viertelfinal-Hinspiel auch im Rückspiel nichts mehr anbrennen lassen und fordert Leverkusen im Halbfinal. Die Equipe von Daniele de Rossi legte im heimischen Olimpico los wie die Feuerwehr. Nach einem Pfostenschuss von Leonardo Spinazzola schaltete Gianluca Mancini in der 12. Minute am schnellsten und schob zum 1:0 ein. Ruben Loftus-Cheek bot sich kurz darauf die Ausgleichschance, er scheiterte aber an der Latte. Praktisch im Gegenzug erhöhte auf der anderen Seite Paulo Dybala auf 2:0 (22.). Nach einer roten Karte gegen Zeki Celik wegen eines rüden Fouls agierten die Römer ab der 31. Minute in Unterzahl. Doch mehr als den Anschlusstreffer durch Matteo Gabbia in der 85. Minute brachte Milan nicht mehr zustande. Noah Okafor wurde in der 69. Minute eingewechselt.

Atalanta – Liverpool 0:1 (Hinspiel 3:0)

Liverpool hat das kleine Wunder gegen Atalanta verpasst. Nach der deutlichen Hinspiel-Pleite reichte den «Reds» ein 1:0-Sieg in Bergamo nicht zur Wende. Das Team des scheidenden Trainers Jürgen Klopp hatte perfekt angefangen: Mohamed Salah verwandelte bereits nach 7. Minuten einen Handelfmeter. In der Folge blieben die Engländer allerdings zu ungefährlich. Salah vergab mit einem ungenauen Heber die beste Chance (40.). Atalanta zieht damit erstmals überhaupt in der Europa League in den Halbfinal ein und trifft dort auf Marseille.

Marseille – Benfica 4:2 n.P. (Hinspiel 1:2)

Olympique Marseille hat sich vor frenetischen Heimfans in die nächste Runde gekämpft. Im Penaltyschiessen flatterten bei den Benfica-Akteuren Angel Di Maria und Antonio Silva die Nerven, beide verschossen. Marseille reichten somit vier erfolgreiche Schützen zum Weiterkommen. Die Franzosen waren in der regulären Spielzeit mehrheitlich federführend gewesen. Von Benfica kam dagegen wenig – und diese Nonchalance wurde in der 79. Minute bestraft: Faris Moumbagna traf per Kopf zum 1:0 und tilgte die Hinspiel-Hypothek.

