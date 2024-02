Legende: Umkämpftes Hinspiel Torschütze Romelu Lukaku im Zweikampf mit Thomas Beelen. Imago/Box to Box Pictures

AC Milan – Stade Rennes 3:0

Die AC Milan steht mit einem Bein im Achtelfinal der Europa League. Gegen Stade Rennes gewannen die Mailänder im Hinspiel des Sechzehntelfinals mit 3:0. Ruben Loftus-Cheek gelangen gleich 2 Kopfballtore, Rafael Leao erzielte in der 53. Minute bereits den 3:0-Endstand.

Feyenoord Rotterdam – AS Roma 1:1

Auch die AS Roma hat sich bei Feyenoord Rotterdam eine gute Ausgangslage fürs Rückspiel in einer Woche verschafft. Igor Paixao brachte das Stadion in der niederländischen Hafenstadt in der Nachspielzeit der 1. Halbzeit mit einem Kopfballtor zwar zum Beben. Die Equipe von Neo-Trainer Daniele De Rossi konnte nach dem Seitenwechsel aber reagieren. Romelu Lukaku sorgte in der 67. Minute ebenfalls per Kopf für den 1:1-Schlussstand.