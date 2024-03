Legende: Lücke gefunden West Hams Mohammed Kudus mit Gewalt zum 5:0. Imago Images/David Klein

Freiburg geht im Achtelfinal-Rückspiel bei West Ham gleich mit 0:5 unter und verabschiedet sich aus der Europa League.

Die AC Milan schenkt Slavia Prag auswärts 3 weitere Tore ein und qualifiziert sich mit dem Gesamtskore von 7:3 für die Viertelfinals.

Bayer Leverkusen kämpft ab 21:00 Uhr zuhause ums Weiterkommen gegen Karabach (Hinspiel 2:2).

West Ham – Freiburg 5:0 (Hinspiel 0:1)

Vor einer Woche war der Jubel über den späten Siegtreffer im Breisgau noch ausgiebig gewesen, in London gab's aus Sicht der Freiburger gar nichts zu bejubeln. Der deutsche Vertreter geriet gegen West Ham schon früh unter die Räder. Bereits in der 9. Minute eröffnete Lucas Paqueta das Skore, Jarrod Bowen doppelte noch vor dem Pausentee nach (32.). In der 2. Halbzeit zeigten sich die Gäste öfters in der gegnerischen Hälfte, blieben in der Offensive jedoch ohne Durchschlagskraft. Ganz anders West Ham, die «Hammers» nutzten die freien Räume gnadenlos aus und kamen durch Aaron Cresswell (52.) sowie einen Doppelpack von Mohammed Kudus (77./85.) zu 3 weiteren Toren.

Slavia Prag – AC Milan 1:3 (Hinspiel 2:4)

Auf die 6 Treffer im San Siro folgten 4 weitere Tore in der Fortuna Arena von Prag. Das Glück war Slavia jedoch erneut nicht hold, denn es waren die Mailänder, die abermals als Sieger vom Platz gingen. Die favorisierten «Rossoneri» zogen jeglichen Comeback-Hoffnungen der Tschechen schon in der 1. Halbzeit den Stecker. Christian Pulisic (33.), Ruben Loftus-Cheek (36.) und Rafael Leao (45.+6) sorgten für glasklare Verhältnisse zur Pause. Immerhin glückte Slavia Prag in der Schlussphase noch das 1:3-Ehrentor durch Matej Jurasek (85.). Noah Okafor kam bei Milan nicht zum Einsatz.

Glasgow Rangers – Benfica Lissabon 0:1 (Hinspiel 2:2)

Nach dem 2:2-Remis in Lissabon stiegen die Schotten mit einer vielversprechenden Ausgangslage in Rückspiel im Ibrox Park. All die Unterstützung von den frenetischen Fans nutzte den Rangers aber nichts, den einzigen und entscheidenden Treffer der Partie erzielte ein Portugiese. Nach einem eigenen Eckball liefen die Rangers in der 66. Minute in einen folgenschweren Konter. Über Angel Di Maria gelangte der Ball zu Rafa Silva, der im 1-gegen-1 mit Goalie Jack Butland eiskalt blieb und den Ball souverän versenkte.

Die weiteren Ergebnisse in der Europa League

Villarreal - Olympique Marseille 3:1 (Hinspiel 0:4)