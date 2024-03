Bayer Leverkusen schafft im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League gegen Karabach in extremis die Wende.

Nach dem 2:2 im Hinspiel dreht der Bundesliga-Leader im Rückspiel im eigenen Stadion einen 0:2-Rückstand.

Zum gefeierten Helden avanciert Patrik Schick mit einem Doppelpack in der Nachspielzeit.

Hier geht's zum Round-up der weiteren Europa-League-Achtelfinals.

Das Märchen von Leverkusen in der Saison 2023/24 ist um ein unglaubliches Kapitel reicher. Spätestens nach dem 2:0 von Karabachs Juninho in der 67. Minute schien die weisse Weste der «Werkself» in akuter Gefahr zu sein. Dies, obschon das Team von Coach Xabi Alonso zu diesem Zeitpunkt bereits in numerischer Überzahl agierte, nachdem Elvin Jafargulijew nach gut einer Stunde aufgrund eines harten Einsteigens mit direkt Rot des Feldes verwiesen worden war.

Legende: Totale Erlösung Patrik Schick jubelt über das ultraspäte 3:2-Siegtor. Reuters/Wolfgang Rattay

Mit der allerersten Saison-Niederlage vor Augen – im wettbewerbsübergreifend 37. Pflichtspiel –, rappelten sich die Leverkusener tatsächlich nochmals auf. Jeremie Frimpong brachte mit dem 1:2-Anschlusstor die Hoffnung auf die grosse Wende zurück (72.). Was folgte war ein Sturmlauf des Heimteams, der bis zur Nachspielzeit jedoch erfolglos blieb.

Verlängerung erzwungen, Verlängerung vermieden

Noch einmal ging ein lautes Raunen durch das Stadion, als der Stadionsprecher die Nachspielzeit ankündigte. 6 Minuten, um die Ungeschlagenheit zu wahren. Doch speziell ein Leverkusener hatte einen anderen, noch besseren Plan: Patrik Schick.

93. Minute: Alejandro Grimaldo stellt einmal mehr seine Qualitäten als Vorbereiter unter Beweis. Eine scharfe Hereingabe des spanischen Aussenverteidigers findet Schick, der den Ball aus kurzer Distanz zum 2:2 ins Tor bugsiert.

Alejandro Grimaldo stellt einmal mehr seine Qualitäten als Vorbereiter unter Beweis. Eine scharfe Hereingabe des spanischen Aussenverteidigers findet Schick, der den Ball aus kurzer Distanz zum 2:2 ins Tor bugsiert. 97. Minute: Aufgrund des 2:2 wird eine zusätzliche Minute nachgespielt. Exequiel Palacios erobert im Mittelfeld den Ball mit einem blitzsauberen Tackling zurück. Wenige Sekunden später schlägt der Argentinier eine punktgenaue Flanke auf den Tschechen Schick, der mit dem Kopf zum vielumjubelten 3:2 einnickt.

Zwar wurde die Partie noch einmal angepfiffen, die dezimierten Gäste aus Aserbaidschan brachten offensiv aber nichts mehr zustande. Damit schied Karabach aus, obschon sie im Hin- und Rückspiel während 101 Minuten in Führung lagen. Bereits zuhause hatte der Aussenseiter einen 2:0-Vorsprung noch preisgeben und sich mit einem 2:2 begnügen müssen.