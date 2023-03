Schliessen 02:34 Video Zusammenfassung Sporting Lissabon – Arsenal Aus Sport-Clip vom 09.03.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 34 Sekunden. 02:59 Video Zusammenfassung Manchester United – Betis Sevilla Aus Sport-Clip vom 09.03.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 59 Sekunden. 02:25 Video Zusammenfassung AS Roma – San Sebastian Aus Sport-Clip vom 09.03.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 25 Sekunden. 02:56 Video Zusammenfassung Juventus Turin – SC Freiburg Aus Sport-Clip vom 09.03.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 56 Sekunden.

Granit Xhaka ist beim 2:2-Unentschieden Arsenals gegen Sporting Lissabon am letzten Tor beteiligt.

Urs Fischers Union Berlin holt jedes Mal einen Rückstand auf und spielt gegen Union St-Gilloise 3:3 unentschieden.

Manchester United rehabilitiert sich gegen Betis Sevilla mit einem 4:1-Gala-Sieg.

Sporting Lissabon – Arsenal 2:2

Zum Auftakt in die Europa-League-Achtelfinals trennen sich Sporting Lissabon und Arsenal mit einem 2:2. An einem kuriosen Tor beteiligt war der Schweizer Granit Xhaka, welcher Arsenal als Captain aufs Feld geführt hatte. Sein Schuss wurde unglücklich von Lissabon-Akteur Hidemasa Morita mit dem Rücken abgefälscht und landete im eigenen Tor. Zuvor hatten sich beide Mannschaften ein kämpferisches Spiel geliefert, bei welchem zuerst Arsenal dank eines Kopfballtreffers von William Saliba in Führung ging. In der 34. Minute glich Sporting die Partie durch Goncalo Inacio aus. In der 55. Minute schoss Paulinho die «Grün-Weissen» in Front.

Union Berlin – Union St-Gilloise 3:3

Urs Fischers Union Berlin kann die Euphorie in der Europa League mitnehmen. Im Hinspiel des Union-Duells gestaltete sich eine attraktive Partie – jedoch ohne Sieger. Die Belgier gingen in der 28. Minute durch Victor Boniface in Führung. Josip Juranovic glich die Partie vor der Halbzeit noch aus. In der zweiten Hälfte ging es drunter und drüber. Union St-Gilloise ging erneut in Führung, doch Fischers Truppe bekam nur wenige Minuten später nach einem Videostudium einen Elfmeter zugesprochen. Knoche scheiterte zwar zuerst noch, konnte aber den Nachschuss verwerten. Boniface liess aber nicht locker und erzielte seinen zweiten Treffer des Abends. Doch Union Berlin gab sich nicht auf und der eingewechselte Sven Michel erzielte eine Minute vor Ablauf der regulären Spielzeit das 3:3.

Manchester United – Betis Sevilla 4:1

Die zweite Halbzeit gegen Betis Sevilla glich fast einem Schaulaufen für Manchester United. Zuerst hatte Anthony in der 52. Minute sehenswert von ausserhalb des Strafraums eingenetzt, ehe in der 58. Minute Bruno Fernandes nach einer Ecke am höchsten stieg und den Ball hinter Betis-Torwart Claudio Bravo in die Maschen köpfelte. Als letzter Torschütze des Abends durfte sich Wout Weghorst eintragen. Der Niederländer setzte mit dem 4:1 den Schlusspunkt der Partie. Diese hatte Marcus Rashford im Old Trafford bereits früh lanciert. Nach einem schönen Dribbling schloss er mit einem satten Schuss zum 1:0 ab. Doch Betis Sevilla gab sich noch nicht geschlagen. Ayoze Pérez sorgte mit seinem Schuss für den zwischenzeitlichen Ausgleich.

Juventus Turin – SC Freiburg 1:0

Manchmal ist die Statistik verwirrend: Der SC Freiburg hatte etwas mehr Ballbesitz gegen Juventus Turin, doch die Italiener hatten im eigenen Stadion deutlich mehr Abschlüsse. Ganze 19 Mal feuerte die «Alte Dame» in Richtung Kasten der Freiburger – diese hatten nur einen Abschluss. Es dauerte trotzdem bis zur 53. Minute, ehe Angel Di Maria seine Mannschaft in Führung schoss. «Juve» war allerdings nicht deutlich stärker. SC-Trainer Christian Streich hatte sein Team gut auf die Aufgabe in Turin eingestellt. Der vermeintliche Ausgleich wurde nach einer VAR-Konsultation aufgrund eines Hands wieder zurück genommen.

Das lief sonst noch

Schachtar Donezk trennte sich gegen Feyenoord Rotterdam mit 1:1. In den restlichen Partien gewann immer das Heimteam: Bayer Leverkusen schlug Ferencvaros Budapest mit 2:0 und die AS Roma bezwang San Sebastian auch mit 2:0. Sevilla gab sich beim 2:0 Sieg gegen Fenerbahce ebenfalls keine Blösse.