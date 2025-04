Eintracht Frankfurt will im Rückspiel gegen Tottenham mit einem Sieg zum 3. Mal in den letzten 6 Jahren in den Halbfinal der Europa League einziehen.

Legende: Verzweifelt die Tottenham-Offensive erneut an ihm? Kaua Santos (l.) im Duell mit Tottenhams Stürmer Dominic Solanke. Imago/Sports Press Photo

Unterschiedlicher könnte die Ausgangslage für die beiden Teams kaum sein. Auf der einen Seite steht Frankfurt, das in der Bundesliga auf Kurs ist, erstmals seit 1993 eine Saison in den Top 4 zu beenden und sich nach 2021/22 durch den Sieg in der Europa League erneut für die Champions League zu qualifizieren.

Auf der anderen Seite droht Tottenham eine historisch schlechte Saison. In der Premier League rangiert die Mannschaft um Heung min-Son und Co. 6 Spieltage vor Schluss nur auf Platz 15. So weit hinten schlossen die Nordlondoner zuletzt 1994 eine Saison ab.

Postecoglous letzte Chance

Der Druck dürfte im Rückspiel des Viertelfinals zwischen Eintracht Frankfurt und Tottenham Hotspur also definitiv beim Team von Ange Postecoglou liegen. Der Australier hätte bei einem Ausscheiden im Viertelfinal der Europa League kaum noch Argumente auf seiner Seite, auch nächste Saison noch an der Seitenlinie der «Spurs» zu stehen.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das Rückspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Tottenham Hotspur sehen Sie am Donnerstag ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei oder in der Sport App, Anpfiff ist um 21:00 Uhr. Im Anschluss folgen in der Sendung «Europa League – Highlights» auch die Zusammenfassungen der weiteren Viertelfinals von Europa und Conference League.

Im Hinspiel gaben die Hausherren im Tottenham Hotspur Stadium dann auch über weite Strecken den Ton an. Doch nach einem frühen Rückstand mussten sie sich trotz des Kabinettstückchens von Aussenverteidiger Pedro Porro mit einem 1:1 zufriedengeben.

Matchwinner im Hinspiel ...

Hauptverantwortlich dafür: Kaua Santos. Der Brasilianer, der im Kasten der Eintracht zurzeit den verletzten Kevin Trapp ersetzt, zog in London einen Tag vor seinem 22. Geburtstag einmal mehr einen Sahnetag ein. Gleich mehrfach parierte die eigentliche Nummer 2 Frankfurts in extremis und hatte bei 2 Aluminium-Treffern auch das Glück des Tüchtigen auf seiner Seite.

Auch im Rückspiel wird Santos das Tor der Deutschen hüten. Stammtorhüter Trapp hat im Abschlusstraining am Mittwoch nach einem Muskelanriss im rechten Schienbein erstmals wieder mitgewirkt. Für die Partie am Donnerstag stehe der Routinier aber noch nicht zur Verfügung erklärte Frankfurts Trainer Dino Toppmöller.

... neue Nummer 1 im Mai?

Wer nach der Rückkehr Trapps im Tor der Eintracht stehen wird, ist allerdings noch offen. «Wir haben zwei überragende Keeper. Kaua hat es zuletzt sehr, sehr gut gemacht. Wir sind alle froh, dass wir zwei solche Torhüter in unseren Reihen haben», sagte Verteidiger Robin Koch, der Trapp derzeit als Kapitän vertritt, gegenüber der deutschen Nachrichtenagentur DPA.

Toppmöller hat sich in der Torwartfrage öffentlich noch nicht festgelegt und betont in diesen Tagen immer wieder, er wolle abwarten, bis Trapp wieder ganz fit ist. Für das Rückspiel gegen Tottenham hat der Deutsche aber keine Zweifel, wer den besseren Torhüter in seinen Reihen weiss: «Ich habe nullkommanull Bammel. Wenn es zum Elfmeterschiessen kommt, dann gewinnen wir eben im Elfmeterschiessen.»

Final-Reprise von 2022?

So stehen die Hessen vor dem Rückspiel am Donnerstag in der heimischen Arena mit einer guten Ausgangslage da und wollen bei der erstmaligen Teilnahme in der Europa League seit dem Triumph 2022 wieder in den Halbfinal einziehen. Damals überwand man die Hürde Viertelfinal nach einem 3:2-Auswärtssieg beim grossen Barcelona.

Übrigens: Vor 3 Jahren zwang man im Final von Sevilla die Glasgow Rangers im Penaltyschiessen in die Knie. Dieses Endspiel ist auch in dieser Saison nach wie vor möglich. Die Schotten ermauerten sich in ihrem Viertelfinal-Hinspiel gegen Bilbao, wo der Final dieses Jahr über die Bühne gehen wird, während 80-minütiger Unterzahl ein 0:0.

