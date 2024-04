Marseille braucht einen Aubameyang in Europa-League-Form

Legende: Trifft er auch im Rückspiel gegen Benfica? Pierre-Emerick Aubameyang. imago images/ZUMA Wire

Nach der 1:2-Niederlage im Viertelfinal-Hinspiel gegen Benfica Lissabon ist Olympique Marseille gefordert. Um die Hypothek wettzumachen, brauchen die Franzosen wohl einmal mehr einen Pierre-Emerick Aubameyang in Bestform. Der 34-jährige Gabuner präsentiert sich in dieser europäischen Kampagne von seiner besten Seite.

Aubameyang besser als einst Larsson

Im Hinspiel erzielte er das 1:2-Anschlusstor – es war sein 10. Saisontor in diesem Wettbewerb in ebensovielen Spielen. Damit ist «Auba» allein auf weiter Flur, als zweitbester Torschütze folgt Romas Romelu Lukaku mit 7 Treffern.

Auffallend ist, dass der Marseille-Stürmer im Europacup dieses Jahr um einiges gefährlicher ist als im nationalen Vergleich: In der heimischen Ligue 1 brachte es Aubameyang in 28 Partien bislang auf «nur» 12 Treffer. Das reicht für Rang 4 in der Topskorerliste.

Jetzt so einen Rekord im wirklichen Leben erreicht zu haben, macht mich unglaublich stolz.

Schon im Achtelfinal gegen Villarreal hatte Aubameyang den bisherigen Rekord von Henrik Larsson gebrochen. Der 2009 zurückgetretene Schwede hatte in der Europa League 31 Mal eingenetzt. Aubameyang steht aktuell bei 34 Treffern.

«Das macht mich sehr stolz», sagte Aubameyang vor dem Viertelfinal-Hinspiel gegen Lissabon gegenüber uefa.com. Und er erzählte eine Anekdote, wie er als Kind mit seinem besten Freund im Wohnzimmer sowohl die Fans als auch die Kommentatoren nachgeahmt habe. «Wir haben uns allerlei Szenarien ausgedacht, mit vielen Europapokalspielen. Jetzt so einen Rekord im wirklichen Leben erreicht zu haben, macht mich unglaublich stolz.»

Wende im Vélodrome?

«Ich werde alles geben, um diesen Rekord noch weiter auszubauen», sagte der Stürmer weiter. Dafür braucht es gegen Benfica am Donnerstagabend eine Wende. Der Gabuner verspricht den Fans viel: «Wir lieben diese grossen Spiele, vor allem im [Stade] Vélodrome, wo wirklich eine verrückte Stimmung herrscht.» Benfica ist auf jeden Fall gewarnt.