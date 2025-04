Olympique Lyon und Manchester United trennen sich im Hinspiel des Europa-League-Viertelfinals in einer animierten Partie mit 2:2.

Auch zwischen Tottenham Hotspur und Eintracht Frankfurt sowie den Glasgow Rangers und Athletic Bilbao gibt es keinen Sieger.

Das norwegische Überraschungs-Team Bodö/Glimt feiert beim 2:0 gegen Lazio derweil einen weiteren überzeugenden Sieg.

Olympique Lyon – Manchester United 2:2

Das krisengebeutelte Manchester United kann weiter von einem Titel träumen. Während die «Red Devils» in den nationalen Wettbewerben schon ganze 16 Niederlagen hinnehmen mussten, bleiben sie auf der europäischen Bühne ungeschlagen. Joshua Zirkzee köpfelte die Gäste von der Insel in Lyon in der 88. Minute vermeintlich zum Sieg. Doch die Franzosen wussten nochmals zu reagieren. Rayan Cherki staubte in der 95. Minute nach einem Abpraller Andre Onanas zum 2:2 ab. In der 1. Halbzeit hatte Thiago Almada die Hausherren zunächst in Führung gebracht. Leny Yoro gelang mit dem Pausenpfiff per Kopf der Ausgleich.

Tottenham Hotspur – Eintracht Frankfurt 1:1

Auch das 2. Team aus der Premier League musste sich im Viertelfinal-Hinspiel mit einem Unentschieden begnügen. Hugo Ekitiké brachte die Gäste aus Frankfurt zwar schon in der 6. Minute mit einem Flachschuss aus 20 Metern in Führung. Tottenham reagierte aber sehenswert. Aussenverteidiger Pedro Porro erzielte in der 26. Minute nach einer flachen Hereingabe James Maddisons in der 26. Minute mit der Hacke das 1:1. Nach dem Seitenwechsel suchten die Londoner dann noch den Siegtreffer, der Europa-League-Sieger von 2022 hielt dem Druck trotz 2 Latten-Treffern der Engländer mit etwas Glück aber stand und reist mit einer guten Ausgangslage zurück nach Deutschland.

Glasgow Rangers – Athletic Bilbao 0:0

Tore fielen in Glasgow keine, Diskussionsstoff lieferte die Partie zwischen den Schotten und den Gästen aus Bilbao dennoch. In der 76. Minute wurde das vermeintliche 1:0 von Bilbaos Alex Berenguer nach VAR-Überprüfung wegen Abseits aberkannt. Weil der Ball in der Entstehung des Angriffs jedoch im Strafraum an die Hand von Glasgows Dujon Sterling gesprungen war, erhielt Bilbao als «Trost» einen Penalty zugesprochen. Berenguer trat an, scheiterte jedoch an Rangers-Keeper Liam Kelly. Bilbao dürfte das 0:0 nicht nur aufgrund dieser Situation ärgern. Nach einer roten Karte gegen Robin Pröpper (13.) hatten die Gäste rund 80 Minuten in Überzahl gespielt.

Bodö/Glimt – Lazio Rom 2:0

Im hohen Norden setzten sich die heimstarken Norweger aus Bodö gegen den Sieger der Ligaphase aus Rom überzeugend mit 2:0 durch. Die Skandinavier dominierten die Partie auf dem Kunstrasen, der erst kurzfristig vom Schnee befreit worden war, dabei beinahe nach Belieben und hätten auch noch höher gewinnen können. Für die beiden Tore zeichnete Ulrik Saltnes nach dem Seitenwechsel verantwortlich.

Europa League